Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце дебютировал на театральной сцене

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце ведет влог о жизни своей семьи. В нем можно увидеть не только ее дочку и сына, но и мужа — актера Павла Прилучного. Вчера она разместила на YouTube очередной выпуск, в котором показала, как их пятилетний сын Тимофей впервые вышел на сцену театра, в котором играют его родители. И Павел, и Агата исполняют главные роли в спектакле «Авантюристы поневоле», который можно посмотреть в Театриуме на Серпуховке.

Зрителям блога актриса показала, что недавно в одной из сцен было решено задействовать Тимофея. Мальчик должен был вывезти на сцену инвалидную коляску, поздороваться, сказать одной из героинь, что это передала бабушка, и попрощаться. Он выучил свою роль и прекрасно ее исполнил. Правда, Агате показалось, что мальчик сказал свои слова слишком тихо. Тем не менее, в конце он ушел с цветами и игрушками от зрителей и, более того, получил свой первый гонорар за театральную роль. Сотрудники театра после спектакля похвалили мальчика, но он, кажется, смутился из-за такого количества оказанного внимания.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Актеры не скрывают семейную жизнь от поклонников и часто делятся семейными видео и фото в Сети.

Фото: Instagram / agataagata