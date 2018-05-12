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Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце дебютировал на театральной сцене
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Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце дебютировал на театральной сцене 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце ведет влог о жизни своей семьи. В нем можно увидеть не только ее дочку и сына, но и мужа — актера Павла Прилучного. Вчера она разместила на YouTube очередной выпуск, в котором показала, как их пятилетний сын Тимофей впервые вышел на сцену театра, в котором играют его родители. И Павел, и Агата исполняют главные роли в спектакле «Авантюристы поневоле», который можно посмотреть в Театриуме на Серпуховке.
Зрителям блога актриса показала, что недавно в одной из сцен было решено задействовать Тимофея. Мальчик должен был вывезти на сцену инвалидную коляску, поздороваться, сказать одной из героинь, что это передала бабушка, и попрощаться. Он выучил свою роль и прекрасно ее исполнил. Правда, Агате показалось, что мальчик сказал свои слова слишком тихо. Тем не менее, в конце он ушел с цветами и игрушками от зрителей и, более того, получил свой первый гонорар за театральную роль. Сотрудники театра после спектакля похвалили мальчика, но он, кажется, смутился из-за такого количества оказанного внимания.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты с 2011 года. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Актеры не скрывают семейную жизнь от поклонников и часто делятся семейными видео и фото в Сети.
Фото: Instagram / agataagata
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