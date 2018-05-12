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Карен Шахназаров заинтересовался идеей фильма о битве Тимура и Тохтамыша
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Карен Шахназаров заинтересовался идеей фильма о битве Тимура и Тохтамыша 

Волга Ньюс 12 мая 2018
Фото: ТРК Губерния
«Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, может оказаться очень красочным и захватывающим. Присылайте сценарий в редакцию „Мосфильма“, мы его обязательно рассмотрим», — пишет Карен Шахназаров.
Как следует из комментариев, сценария пока нет. «Речь о принципиальном отношении руководства Мосфильма к этой теме. Уверен, что найдётся достойный и уважаемый сценарист для предлагаемого фильма», — считает Александр Назаров.
Битва между войсками Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша произошла в 1391 году на реке Кондурче, на территории современной Самарской области, и закончилась разгромом Тохтамыша. Современные историки оценивают численность армии Тамерлана в 200-300 тысяч, потери с обеих сторон составили примерно по 100 тыс. человек.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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