Карен Шахназаров заинтересовался идеей фильма о битве Тимура и Тохтамыша

«Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, может оказаться очень красочным и захватывающим. Присылайте сценарий в редакцию „Мосфильма“, мы его обязательно рассмотрим», — пишет Карен Шахназаров

Как следует из комментариев, сценария пока нет. «Речь о принципиальном отношении руководства Мосфильма к этой теме. Уверен, что найдётся достойный и уважаемый сценарист для предлагаемого фильма», — считает Александр Назаров

Битва между войсками Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша произошла в 1391 году на реке Кондурче, на территории современной Самарской области, и закончилась разгромом Тохтамыша. Современные историки оценивают численность армии Тамерлана в 200-300 тысяч, потери с обеих сторон составили примерно по 100 тыс. человек.