Режиссер Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о битве в Самарской области

Жителю Самары Александру Назарову удалось привлечь внимание известного российского режиссера и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова . Он предложил снять фильм о битве на реке Кондурче между войсками Тамерлана (Тимура) и золотоордынской армией хана Тохтамыша.

Глава «Мосфильма» ответил на письмо самарца и предложил прислать сценарий. Александр Назаров решил обратиться за помощью к региональным властям.

@D_Azaroff @kudryashov71 @vision523 @Maltsev_MV @SamRegion_Press @SamMobilePriem #кондурча1391 Карен Шахназаров проявил интерес к теме эмира Тимура и битвы на Кондурче, чтобы снять художественный фильм. Нужен сценарий!Надеюсь на встречу с Дмитрием Игоревичем… pic.twitter.com/hNEOcKZOEz

— Alexander Nazarov (@nazarov60) 11 мая 2018 г.

События, о которых хотят снять фильм произошли 18 июня 1391 года. Тохтамыш управлял Золотой Ордой, возглавлял государство на территории, где ныне располагается Узбекистан. К тому моменту они уже воевали несколько лет. Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву.

Сейчас территория, где проходил бой, входит в состав Самарской области.