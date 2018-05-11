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Режиссер Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о битве в Самарской области
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Режиссер Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о битве в Самарской области 

63.ru 23 минуты назад
Фото: 63.ru
Жителю Самары Александру Назарову удалось привлечь внимание известного российского режиссера и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова. Он предложил снять фильм о битве на реке Кондурче между войсками Тамерлана (Тимура) и золотоордынской армией хана Тохтамыша.
Глава «Мосфильма» ответил на письмо самарца и предложил прислать сценарий. Александр Назаров решил обратиться за помощью к региональным властям.
@D_Azaroff @kudryashov71 @vision523 @Maltsev_MV @SamRegion_Press @SamMobilePriem #кондурча1391 Карен Шахназаров проявил интерес к теме эмира Тимура и битвы на Кондурче, чтобы снять художественный фильм. Нужен сценарий!Надеюсь на встречу с Дмитрием Игоревичем… pic.twitter.com/hNEOcKZOEz
— Alexander Nazarov (@nazarov60) 11 мая 2018 г.
События, о которых хотят снять фильм произошли 18 июня 1391 года. Тохтамыш управлял Золотой Ордой, возглавлял государство на территории, где ныне располагается Узбекистан. К тому моменту они уже воевали несколько лет. Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву.
Сейчас территория, где проходил бой, входит в состав Самарской области.
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