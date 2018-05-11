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Москвичей позвали посмотреть фильмы о ВОВ в столичных кинотеатрах
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Москвичей позвали посмотреть фильмы о ВОВ в столичных кинотеатрах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан сходить на фильмы о Великой Отечественной войне в честь прошедшего Дня Победы в сети кинотеатров «Москино».
«До конца недели в сети «Москино» идет программа, посвященная Дню Победы. Классика советского кино», — написал Собянин в «ВКонтакте».
Программа «Война и жизнь» будет показана в кинотеатрах «Москино» до 13 мая. Она состоит из трех тематических блоков — «Женщины», где в центре сюжета стоят женщины и их восприятие военного времени, «Дети», где режиссеры позволили взглянуть на нее глазами ребенка и «Жизнь», где образ войны не возникает за счет боевых действий в кадре, а связан с жизнью в тылу или с воспоминаниями главных героев, прошедших через страшный военный опыт.
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