«Римские каникулы» и еще 6 фильмов с дивами старого Голливуда

Для вас подборка классических черно-белых фильмов, которые скрасят дождливый весенний вечер.

Романтическая комедия Уильяма Уайлера с очаровательной Одри Хепберн. Актриса предстает в образе милой, живой и взбалмошной принцессы из несуществующей европейской страны. Девушка прибыла с официальным визитом в Рим, где она ни шагу не может ступить самостоятельно. Каждый день ее расписан по минутам — экскурсии, интервью, светские приемы и рауты, но ничего этого Анне не нужно! Ей хочется свободы и простых прогулок по романтическим улицам Рима… И тогда принцесса берет всю свою храбрость в руки и сбегает из дворца. Здесь и начинаются невероятные приключения красавицы Анны: дикие пляски, новая стрижка, интересные знакомства, приближенность к простым смертным, влюбленность… Впрочем, не будем раскрывать все подробности!

Фильм основан на одноименном романе Эрнеста Хемингуэя , однако ничего общего с ним не имеет. Лорен Бэколл досталась роль Мэри Браунинг — возлюбленной главного героя. Именно этому фильму актриса обязана развитием своей дальнейшей карьеры, поскольку режиссеры быстро обратили на нее внимание и начали приглашать на пробы. Сюжет фильма переносит нас в оккупированную нацистами Францию, а вернее на отдаленный остров Мартинику, где проживает Гарри Морган . Он не интересуется политикой, его мало волнуют военные действия, у него в голове лишь деньги, которые он зарабатывает при помощи своего катера (возит богатых клиентов на рыбалку). Но одно печальное событие и красавица Мэри заставят практичного Гарри поменять свое отношение к войне и оказать помощь участникам Сопротивления.

Уморительная музыкальная комедия Говарда Хоукса, основанная на одноименном мюзикле. В главных ролях два секс-символа Голливуда: брюнетка Джейн Расселл и блондинка Мэрилин Монро, которым пришлось серьезно конкурировать друг с другом на съемочной площадке. Однако никакого напряжения в фильме между ними не прослеживалось — вот что значит поистине талантливые актрисы! В центре сюжета две певицы и подруги — Дороти Шоу и Лорели Ли. Они неразлучны не только в жизни, но и в своих гастрольных поездках. Очередные гастроли в Париж на круизном лайнере обернутся серьезным испытанием, ведь за Лорели установил слежку отец ее жениха, который уверен, что взбалмошную блондинку интересуют лишь деньги сына. В этой комедии хорошо все: игра актрис, афоризмы Дороти, искрометный юмор, шикарные наряды, яркие музыкальные номера и, конечно же, знаменитая песня в исполнении Мэрилин — Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Грейс Келли и «В случае убийства набирайте „М“», 1954

Принцесса Монако, муза Альфреда Хичкока, самая кассовая актриса своего времени. Утонченная и элегантная, с аристократическими чертами лица, она сыграла всего в 10 фильмах, но зато каких! Самым культовым критики называют камерный детектив, в котором Грейс Келли исполнила роль богатой наследницы Марго. Девушке не повезло выйти замуж за альфонса и плейбоя Тони Уэндиса, который пользовался ее деньгами, прожигал жизнь и ни дня в своей жизни не работал. Все меняется, когда Марго влюбляется в писателя Марка Холлидэя. Оскорбленный Тони чувствует, что скоро жена подаст на развод, а он окажется на улице — без денег, крыши над головой и беззаботной жизни… И вот тогда парень планирует идеальное, как ему казалось, убийство Марго. Только вот сама девушка не так проста, как кажется, и одной своей выходкой разрушит весь план Тони. Самое главное в этом детективе — это неожиданный поворот сюжета и напряженная атмосфера, которая чувствуется даже через экран.

Вивьен Ли стала заложницей образа Скарлетт О`Хары, из-за чего многие режиссеры не принимали актрису всерьез. На последнее влияли также удивительная красота Вивьен, ее манеры, некая заносчивость и упрямство. Несмотря на сложный характер, нельзя переоценить влияние героини Вивьен на мировой кинематограф. Никто бы не смог настолько проникновенно сыграть Скарлетт, полностью раствориться в ней и придать образу еще большей загадочности. Сюжет фильма знаком каждому и крутится вокруг избалованной, капризной и невероятно красивой девушки, которая привыкла к роскошной жизни в родном поместье. Она верила, что так будет всегда и стоит ей лишь только щелкнуть пальцами, как лучшие кавалеры, наряды, развлечения, еда и напитки окажутся, как по волшебству, у ее ног… Но Гражданская война обрушилась, как снежный ком на голову, и Скарлетт придется терпеть лишения, невзгоды и привыкать отнюдь не к шикарной жизни.

Одна из величайших актрис Голливуда, главная соперница Джоан Кроуфорд , Бетт Дэвис стала первой в истории мирового кинематографа, кого номинировали на «Оскар» 11 (!) раз. Ее талантом восхищаются до сих пор, режиссеры мечтали с ней поработать, актрисы завидовали ее связям, гонорарам и умению держаться на камеру. «Бремя страстей человеческих» — один из самых сложных, запоминающихся и культовых фильмов в карьере Бетт. В центре сюжета мальчик-сирота Филипп Кэри, которого бросили родители из-за врожденной аномалии ноги и которому придется пройти все семь кругов ада, прежде чем он станет счастливым. Бетт же сыграла роль некой Милдред. Эта безнравственная, коварная, пошлая, лживая и беспринципная дама всеми правдами и неправдами готова пробить себе дорогу в беззаботное будущее.

«Гильда» считается коронным фильмом в карьере роковой голливудской звезды Риты Хейворт. Сюжет картины рассказывает о ловком аферисте Джонни Фаррелле, который спасает от смерти богатого владельца казино по имени Балин. Джонни становится сначала его правой рукой, а после — хорошим другом. Дело пахнет жареным, когда Балин из очередной поездки возвращается с молодой и прелестной супругой Гильдой, девушкой, с которой в прошлом у Джонни была любовная связь… Сама же Гильда — циничная, роковая, томная, смешная, элегантная, равнодушная, холодная и расчетливая девушка, у которой свои планы и насчет Джонни, и насчет Балина, и насчет казино… При просмотре фильма может показаться, что в нем недоработан сюжет, слишком много недосказанности и ляпов, но это было сделано специально, чтобы зрителям было сложнее уловить детали, на которых и держится картина. Поэтому смотреть нужно очень внимательно!

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