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Умер актер, снимавшийся в «Спящих» и «Закрытой школе»
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Умер актер, снимавшийся в «Спящих» и «Закрытой школе» 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
9 мая в возрасте 32 лет скончался актер Юрий Киндрат.
Киндрат родился 4 апреля 1986 года в Тюмени. Образование получил в New York Universal Artistik School (США), а также Школе Германа Седакова (актерско-режиссерский курс).
Киндрат участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и Театра «Школа драматического искусства». Известность молодому актеру принесли роли в фильмах и сериалах «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Гостиница „Россия“, „Спящие-2“.
О причине смерти, а также дате и месте похорон будет сообщено позднее.
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