«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру

Михаил Боярский , наверно, самый узнаваемый актер нашего кино. И самый романтический покоритель сердец на советском экране. Фактурная внешность, выразительный голос, и харизма обеспечили ему успех в костюмно-историческом жанре.

Артист настолько органично существует в камзолах, эполетах и сюртуках, что кажется, будто он и впрямь пожаловал к нам из другого времени.

На его счету пылкие испанские идальго, русские гусары, итальянские певцы, французские мушкетеры и многие другие герои плаща, шпор, шпаги и усов.