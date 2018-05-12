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«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру
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«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Киностудия «Мосфильм»/Творческое объединение телевизионных фильмов
Михаил Боярский, наверно, самый узнаваемый актер нашего кино. И самый романтический покоритель сердец на советском экране. Фактурная внешность, выразительный голос, и харизма обеспечили ему успех в костюмно-историческом жанре.
Артист настолько органично существует в камзолах, эполетах и сюртуках, что кажется, будто он и впрямь пожаловал к нам из другого времени.
На его счету пылкие испанские идальго, русские гусары, итальянские певцы, французские мушкетеры и многие другие герои плаща, шпор, шпаги и усов.
При этом каждый образ отличается яркой индивидуальностью. Предлагаем вам пройти тест и вспомнить роли замечательного артиста.
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