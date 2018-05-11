Ещё
DC и Warner Bros. начнут со «Смерти Супермена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

DC и Warner Bros. начнут со «Смерти Супермена» 

Игромания.ру 39 минут назад
Фото: Игромания.ру
Издательство DC Comics готовит очередную экранизацию своих комиксов. На этот раз выбор пал на серию Майка Карлина The Death of Superman, выходившую в 1992 — 1993 годах. А выпустить на экран полнометражный мультипликационный фильм «Смерть Супермена» поможет киностудия Warner Bros. Animation.
По сюжету Лига Справедливости сталкивается с чудовищем Думсдэем, которого не в состоянии победить. На помощь героям приходит Супермен, но и ему приходится несладко. Эти события уже были частично показаны в мультфильме «Супермен: Судный день», первом фильме из серии оригинальных анимационных фильмов вселенной DC.
Премьера «Смерти Супермена» состоится на дисках и в цифровых сервисах этим летом. В 2018 году DC экранизирует продолжение, «Правление Суперменов».
Игромания.ру: последние новости
Fox закрыла «Бруклин 9-9» и «Последнего человека на Земле» Вышел первый трейлер нового «Хищника» Вышел трейлер второго сезона «Люка Кейджа», и в нём есть новый злодей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах198
Очевидные ляпы в голливудских фильмах4
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram35
Что стало с Мариной Влади15
На Самойлову набросились зрители82
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение