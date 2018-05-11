DC и Warner Bros. начнут со «Смерти Супермена»

Издательство DC Comics готовит очередную экранизацию своих комиксов. На этот раз выбор пал на серию Майка Карлина The Death of Superman, выходившую в 1992 — 1993 годах. А выпустить на экран полнометражный мультипликационный фильм «Смерть Супермена» поможет киностудия Warner Bros. Animation.

По сюжету Лига Справедливости сталкивается с чудовищем Думсдэем, которого не в состоянии победить. На помощь героям приходит Супермен, но и ему приходится несладко. Эти события уже были частично показаны в мультфильме «Супермен: Судный день», первом фильме из серии оригинальных анимационных фильмов вселенной DC.

Премьера «Смерти Супермена» состоится на дисках и в цифровых сервисах этим летом. В 2018 году DC экранизирует продолжение, «Правление Суперменов».