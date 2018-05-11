Пока ты спал: топ новостей за неделю 4 — 11 мая одной строкой

На этой неделе произошло много интересных событий. Если ты все пропустил, не переживай и читай этот материал.

Актриса стала мамой, и это вычислили ее поклонники по подписи к фотографии!

Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки

Многие считают, что отец Сторми — охранник Кайли (20). Собрали самые интересные факты о «ферарриоткрывателе».

Джиджи Хадид извинилась за скандальный снимок на обложке Vogue

В Сети разгорелся настоящий скандал из-за новой обложки Vogue с Джиджи (23), пришлось оправдываться.

Она не побоялась признаться. Кстати, сделала это актриса прямо перед открытием Каннского кинофестиваля.

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото маленького принца Луи, и это самое милое, что мы видели.

Met Gala 2018: самые неудачные платья

В Нью-Йорке прошло главное модное событие года — бал Института костюма Met Gala. Собрали всех звезд, кто ошибся с нарядами.

Официально: у Илона Маска новая девушка!

Да, это певица Граймс (30), и нам она не понравилась!

Звезды на открытии Каннского кинофестиваля

В Каннах стартовал кинофестиваль. Все звезды уже там.

Война между Ольгой Бузовой (32) и Дмитрием Тарасовым (31) продолжается. Огрызается даже его пиарщик.

В Каннах прошла премьера нового фильма Кирилла Серебренникова (48) «Лето». На ковровую дорожку команда фильма вышла с плакатом Kirill Serebrennikov.

Двое его друзей (одна из них девушка), адвокат певца отрицает все.

Этой парочке не удалось скрыться от камер папарацци в Каннах. А мы этому только рады!

Модель из Архангельска умерла в США от передозировки

Ольге Лангиль было всего 18 лет. Очень запутанная история.

Теперь ты в курсе!

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