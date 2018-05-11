На этой неделе произошло много интересных событий. Если ты все пропустил, не переживай и читай этот материал.
Светлана Иванова стала мамой во второй раз!
Актриса стала мамой, и это вычислили ее поклонники по подписи к фотографии!
Все, что мы знаем об охраннике Кайли Дженнер, которого в Сети считают отцом ее дочки
Многие считают, что отец Сторми — охранник Кайли (20). Собрали самые интересные факты о «ферарриоткрывателе».
Джиджи Хадид извинилась за скандальный снимок на обложке Vogue
В Сети разгорелся настоящий скандал из-за новой обложки Vogue с Джиджи (23), пришлось оправдываться.
Кейт Бланшетт рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Она не побоялась признаться. Кстати, сделала это актриса прямо перед открытием Каннского кинофестиваля.
Новые фотографии новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото маленького принца Луи, и это самое милое, что мы видели.
Met Gala 2018: самые неудачные платья
В Нью-Йорке прошло главное модное событие года — бал Института костюма Met Gala. Собрали всех звезд, кто ошибся с нарядами.
Официально: у Илона Маска новая девушка!
Да, это певица Граймс (30), и нам она не понравилась!
Звезды на открытии Каннского кинофестиваля
В Каннах стартовал кинофестиваль. Все звезды уже там.
Пиарщик Тарасова обозвал Ольгу Бузову «обузой»
Война между Ольгой Бузовой (32) и Дмитрием Тарасовым (31) продолжается. Огрызается даже его пиарщик.
Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» Каннах
В Каннах прошла премьера нового фильма Кирилла Серебренникова (48) «Лето». На ковровую дорожку команда фильма вышла с плакатом Kirill Serebrennikov.
В доме Криса Брауна изнасиловали девушку
Двое его друзей (одна из них девушка), адвокат певца отрицает все.
Белла Хадид целуется с The Weeknd
Этой парочке не удалось скрыться от камер папарацци в Каннах. А мы этому только рады!
Модель из Архангельска умерла в США от передозировки
Ольге Лангиль было всего 18 лет. Очень запутанная история.
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