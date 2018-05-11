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«От нашего кластера вашему»: вышел трейлер финальной серии «Восьмое чувство»
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«От нашего кластера вашему»: вышел трейлер финальной серии «Восьмое чувство» 

Мир фантастики 45 минут назад
Фото: Мир фантастики
Netflix опубликовал трейлер финального спецэпизода сериала «Восьмое чувство». Посмотрите, чем завершится история этого кластера сенсейтов:
У этой серии — почти что полнометражного фильма! — непростая судьба. Стриминговый сервис закрыл «Восьмое чувство» после второго сезона, и все сюжетные линии оказались оборванными. В итоге поклонники сериала устроили флэшмоб, а шоураннеры обратились к Netflix, и руководство сервиса согласилось выделить денег на специальный эпизод, в котором подведут все итоги.
Серия выйдет на Netflix 8 июня.
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