«От нашего кластера вашему»: вышел трейлер финальной серии «Восьмое чувство»

Netflix опубликовал трейлер финального спецэпизода сериала «Восьмое чувство». Посмотрите, чем завершится история этого кластера сенсейтов:

У этой серии — почти что полнометражного фильма! — непростая судьба. Стриминговый сервис закрыл «Восьмое чувство» после второго сезона, и все сюжетные линии оказались оборванными. В итоге поклонники сериала устроили флэшмоб, а шоураннеры обратились к Netflix, и руководство сервиса согласилось выделить денег на специальный эпизод, в котором подведут все итоги.

Серия выйдет на Netflix 8 июня.