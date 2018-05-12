В Санкт-Петербурге открывается кинофестиваль «Виват кино России!»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости . XХVI Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!» пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 16 мая.

По традиции у Большого концертного зала «Октябрьский» в субботу вечером по красной дорожке пройдут звезды российского и советского кино, и в 19.00 начнется торжественная церемония открытия кинофестиваля «Виват кино России!».

За время фестиваля будет показано 137 фильмов (из них 8 — в конкурсной программе, 95 — в специальных программах, 32 — в программе киномарафона, 2 — в рамках специального события фестиваля).

Премьерные показы фильмов с участием съемочных групп, знаменитых гостей фестиваля, показы фильмов специальных программ и киномарафона будут проходить в кинотеатрах: «Родина», «Аврора» (Петергоф), «Дружба», «Заневский», «Восход», «Фильмофонд», «Москва».

"Фестиваль изначально проводится как праздник для кинозрителей. Посещение кинотеатров на программы кинофестиваля бесплатное. И, как обычно, зрителей в Петербурге ждут встречи с популярными актерами, с известными кинорежиссерами, чьи имена и лица хорошо известны каждому", — сообщают организаторы.

В рамках фестиваля «Виват кино России!» по традиции проводится конкурс телесериалов, где победителей определяют зрители. В этом году в конкурсную программу телесериалов включены: " Анна Каренина . История Вронского", «А у нас во дворе», «Безопасность», «Доктор Рихтер», «Золотая орда», «Спящие», «Троцкий», «Хождение по мукам» и другие.

Церемония закрытия фестиваля состоится 16 мая в Молодежном театре на Фонтанке. На закрытии будет показан фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего.