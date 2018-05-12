В Санкт-Петербурге открывается кинофестиваль «Виват кино России!» 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. XХVI Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!» пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 16 мая.
По традиции у Большого концертного зала «Октябрьский» в субботу вечером по красной дорожке пройдут звезды российского и советского кино, и в 19.00 начнется торжественная церемония открытия кинофестиваля «Виват кино России!».
За время фестиваля будет показано 137 фильмов (из них 8 — в конкурсной программе, 95 — в специальных программах, 32 — в программе киномарафона, 2 — в рамках специального события фестиваля).
В конкурсной программе фестиваля представлены кинокартины: «Жили-были» (режиссер Эдуард Парри), «Иванов» (режиссер Дмитрий Фалькович), «Карп отмороженный» (режиссер Владимир Котт), «Опасные танцы» (режиссер Екатерина Двигубская), «Непрощённый» (режиссер Сарик Андреасян), «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин), «Салют-7» (режиссер Клим Шипенко) и «Скиф» (режиссер Рустам Мосафир).
Жюри в этом году возглавил известный кинорежиссер Антон Мегердичев. В состав жюри также приглашены профессиональные кинематографисты — кинооператор Вадим Алисов, режиссер Александр Хван, кинокритик Александр Колбовский, актриса Дарья Екамасова.
Премьерные показы фильмов с участием съемочных групп, знаменитых гостей фестиваля, показы фильмов специальных программ и киномарафона будут проходить в кинотеатрах: «Родина», «Аврора» (Петергоф), «Дружба», «Заневский», «Восход», «Фильмофонд», «Москва».
"Фестиваль изначально проводится как праздник для кинозрителей. Посещение кинотеатров на программы кинофестиваля бесплатное. И, как обычно, зрителей в Петербурге ждут встречи с популярными актерами, с известными кинорежиссерами, чьи имена и лица хорошо известны каждому", — сообщают организаторы.
Также кинофестиваль подготовил специальные программы, посвященные выдающимся актерам и режиссерам, в том числе 95-летию со дня рождения Сергея Микаэляна, 90-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова, 90-летию со дня рождения Алексея Баталова, 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и многим другим.
В рамках фестиваля «Виват кино России!» по традиции проводится конкурс телесериалов, где победителей определяют зрители. В этом году в конкурсную программу телесериалов включены: "Анна Каренина. История Вронского", «А у нас во дворе», «Безопасность», «Доктор Рихтер», «Золотая орда», «Спящие», «Троцкий», «Хождение по мукам» и другие.
Церемония закрытия фестиваля состоится 16 мая в Молодежном театре на Фонтанке. На закрытии будет показан фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего.