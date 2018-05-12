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Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» умер в 32 года
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Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» умер в 32 года 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает портал НСН.
Артист умер 9 мая, однако известно об этом стало позже. Причина смерти Киндрата не раскрывается. Отмечается, что о дате и месте похорон сообщат позднее.
Юрий Киндрат родился в Тюмени, получил художественное образование в Школе драмы Германа Седакова. Он работал в театре «Школа драматического искусства» и Московском театре на Юго-Западе.
Артист снялся в таких сериалах, как «Закрытая школа», «Школа №1», «Гостиница „Россия“», «Спящие-2» и «Свидетели». Киндрат также сыграл эпизодическую роль в спортивном фильме 2008 года «Игра» режиссера Александра Рогожкина.
10 мая сообщалось, что советский и российский режиссер Эрнест Ясан умер в Санкт-Петербурге в реанимации.
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