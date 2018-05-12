Тюменец Юрий Киндрат, снимавшийся в «Закрытой школе» и «Спящих», скончался в День Победы

Актер Юрий Киндрат, снимавшийся в сериалах «Спящие» и «Закрытая школа», скончался 9 мая. Об этом сообщила в соцсетя Ксения Скорокосова, супруга актера. Юрию Киндрату было 32 года, он родился в Тюмени. До прихода в кино профессионально занимался футболом и получил звание кандидата в мастера спорта. — Я учился в Америке в New York Universal Artistik School, — рассказывал о себе актер в промо-ролике агентства «Звездный дождь». — Потом вернулся в Россию. В профессию я попал совершенно случайно. Я профессионально занимался футболом, а мой друг актер пригласил меня на читку подождать его. Один из актеров опаздывал, и меня попросили почитать, я почитал и мне предложили сыграть. Меня сразу утвердили на роль в спектакле «Старший сын». Прощание с актером пройдет сегодня, 12 мая в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище. Незадолго до смерти, 29 апреля, в своих соцсетях актер выложил фото больничного коридора. Стала ли причиной смерти Юрия Киндрата болезнь или несчастный случай, пока не сообщают.

Движение вверх🙌🏻💪🏻✅К новым Вершинам🔝 — — — — — Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT Юрия Киндрата можно увидеть в таких сериалах фильмах: «Гостиница „Россия“», «Чужие тайны», «Бигль, „Настя“, „Игра“, „Товарищи мужики“ и другие.