Ведущие кинокомпании представили в Канне проекты в области игрового кино и анимации

КАНН (ФРАНЦИЯ), 12 мая. / ТАСС /. Новые международные проекты ведущих кинокомпаний представлены в пятницу вечером на полях 71-го Каннского кинофестиваля. В состоявшихся дискуссиях Международного экспортно-импортного клуба по проблемам развития мирового кинематографа приняли участие известные политические и общественные деятели, режиссеры, актеры, продюсеры и дистрибьюторы картин.

Планы «Союзмультфильма»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева представила два крупнейших проекта ведущей российской компании в области анимации. Она рассказала, что на Каннском и других международных кинорынках проявлен большой интерес к российскому кукольному фильму «Гофманиада» по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана

"Работа над проектом началась полтора десятилетия назад — напомнила она. — Над куклами трудился выдающийся художник Михаил Шемякин ". Глава правления «Союзмультфильма» отметила также большой вклад в успех картины режиссера Станислава Соколова и композитора Шандора Каллоша . Картина приглашена на международные фестивали в Шанхае и французском Анси.

Полнометражная анимационная лента «Суворов» посвящена знаменитому русскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову . Руководитель компании считает, что у картины будет особенно большая аудитория. «Это фильм для всей семьи», — подчеркнула она.

Мнение главы ассоциации прессы

Глава компании KINODANZ Евгений Мелентьев представил проект международного высокотехнологического кластера по созданию визуальных эффектов. Новые проекты AMBI Media Group прокомментировали на встрече их кураторы Моника Бакарди и Андреа Иерволино.

О своих планах рассказали членам клуба китайские кинематографисты. Они подтвердили свою заинтересованность в осуществлении совместных постановок и развитии партнерства.

Члены клуба осмотрели развернутую в отеле Carlton фотовыставку ТАСС. Она посвящена звездам мирового кинематографа.

Президент Ассоциации иностранной прессы Голливуда и куратор премии «Золотой глобус» (Golden Globe Awards) Лоренцо Сория сказал ТАСС, что считает прошедшую «сверку часов» кинематографистов полезной. «Россия и Китай становятся все более мощными кинематографическими державами, и это создает новые возможности для сотрудничества», — отметил он. Глава ассоциации также приветствовал приоритетное развитие анимации. «Я считаю это направление очень перспективным и важным, ведь кино — это мир», — подчеркнул он.