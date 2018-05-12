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Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» снимут фильм
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Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» снимут фильм 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» в течение года будут работать над созданием фильма о тружениках тыла России и СНГ.
Как сообщает ugra-news, материалы, которые удалось собрать в течении 23 дней, задействуют при создании документального фильма хронометражем от 26 до 40 минут. Также планируется создание около пяти видеороликов.
Помимо этого, члены экспедиции выпустят буклет с материалами, которые публиковались в соцсетях по ходу поездки.
Несмотря на то, что экспедиция уже закончилась, Югра продолжит свое сотрудничество со странами СНГ. В сентябре состоится форум молодых парламентариев, на котором будет обсуждаться вопрос привлечения к автопробегу жителей стран СНГ с их машинами.
Еще один этап медиаэкпедиции, который охватит города Югры, пройдет в сентябре. На этот раз ее участники распространят собранную информацию на встречах с молодежью.
Напомним, что команда из 16 человек меньше, чем за месяц, объехала на раритетных автомобилях Урал, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Они пообщались с ветеранами, наладили связи с местными активистами и узнали, где и как в военные годы работали труженики тыла.
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