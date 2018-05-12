«Однажды…» на НТВ: семья Шурочкиных, злодей мирового уровня Михаил Горевой и цена успеха Натальи Бочкаревой

12 мая, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся звездные сестры Нюша и Маша Шурочкины, востребованный актер Михаил Горевой и популярная актриса Наталья Бочкарева

Телезрители получат возможность ближе познакомиться со знаменитой семьей Шурочкиных: звездой сцены Нюшей, олимпийской чемпионкой Машей и их отцом — артистом Владимиром — и увидеть эксклюзивные кадры из домашнего архива. Талантливая певица Нюша поделится воспоминаниями из детства и расскажет о том, как переживает за сестру во время спортивных состязаний. Мария вспомнит трогательный случай с поклонниками и поделится сожалением о том, что чаще ее узнают как сестру популярной певицы, а не как известную спортсменку. А знаменитый отец выдающихся сестер — бывший вокалист группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин — раскроет секрет воспитания детей и признается: любая женщина для него — икона.

В гости к телепроекту «Однажды…» заглянет злодей с международным стажем — актер Михаил Горевой, который давно стал «своим» в манящей «Фабрике грез». Артист откровенно расскажет про голливудские гонорары, отношение к ролям злодеев и необычной внешности. Михаил объяснит, по какой причине не смог оправдать ожидания отца о продолжении военной династии и почему решил переехать жить в США. Также харизматичный актер вспомнит звонок с приглашением на роль в культовый фильм о Джеймсе Бонде и звездную болезнь, которую удалось перебороть.

О своем «однажды» расскажет и любимица публики — актриса Наталья Бочкарева. Она расскажет о тяжелом времени ухода из жизни родителей, про отношения с младшей сестрой, поведает о том, как переезжала в столицу из родного Нижнего Новгорода и назовет истинную цену славы. Артистка расскажет о том, что такое настоящий успех и какова его цена, вспомнит о непростом разговоре с Олегом Табаковым , а также откроет тайну — что для нее приоритетно сегодня.

Помимо этого, Наталья назовет истинную причину развода с первым мужем и приоткроет тайну новых отношений, а также признается: сейчас она счастлива.