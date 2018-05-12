Ещё
«Ногу свело», «30/30»: документальный проект расскажет о группе невероятное
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ногу свело», «30/30»: документальный проект расскажет о группе невероятное 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский в представлении не нуждается. Как начинает что-то происходить, так сразу «ремемба ха, ремемба ру» всплывают в памяти! Ну а чтобы все вспомнили историю группы, Макс Покровский запустил документальный проект об истории коллектива «Ногу Свело»!
Название документального сериала «30/30» отражает концепцию проекта — каждая серия снимается в блог-формате продолжительностью не более 15 минут и рассказывает об одном годе из жизни культовой группы. Серии будут выходить каждый вторник — следовательно, сериал будет идти на YouTube-канале Nogu Svelo! Целых 30 недель. Все 30 лет истории «Ногу Свело!» будут рассказаны за 30 недель — отсюда и заголовок «30/30».
Премьера первой серии состоялась 8 мая 2018 года. Ну а завершится проект непосредственно перед концертом в Кремле, намеченном на 30 ноября.
В проекте примут участие не только лидер команды Максим Покровский и участники «Ногу Свело!», но и музыканты, которые в разные годы входили в состав группы. Будут показаны уникальные документы, фотографии и раритетные видеозаписи. Продюсером документального фильма стал давний поклонник группы и владелец уникального архива Влад Лабецкий. В производстве ленты принимают участие сопродюсеры Федор Куржалов и Татьяна Покровская, за операторскую работу и монтаж отвечает Михаил Князев.
Вечерняя Москва: последние новости
В бой идут одни старики. Как «красили» легендарный фильм «Оттенки синего»: Дженнифер Лопес взялась за оружие «Василий Верещагин. Летописец войны и мира». Документальный фильм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом25
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах223
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram80
Очевидные ляпы в голливудских фильмах5
Что цензура вырезала из советского фильма «Экипаж»
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение