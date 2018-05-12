«Ногу свело», «30/30»: документальный проект расскажет о группе невероятное

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский в представлении не нуждается. Как начинает что-то происходить, так сразу «ремемба ха, ремемба ру» всплывают в памяти! Ну а чтобы все вспомнили историю группы, Макс Покровский запустил документальный проект об истории коллектива «Ногу Свело»!

Название документального сериала «30/30» отражает концепцию проекта — каждая серия снимается в блог-формате продолжительностью не более 15 минут и рассказывает об одном годе из жизни культовой группы. Серии будут выходить каждый вторник — следовательно, сериал будет идти на YouTube-канале Nogu Svelo! Целых 30 недель. Все 30 лет истории «Ногу Свело!» будут рассказаны за 30 недель — отсюда и заголовок «30/30».

Премьера первой серии состоялась 8 мая 2018 года. Ну а завершится проект непосредственно перед концертом в Кремле, намеченном на 30 ноября.