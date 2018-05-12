Жанр: драма, комедия, криминал
Год: 1973
Страна: США Режиссер: Питер Богданович
Сценарий: Элвин Сарджент, Джо Дэвид Браун
Оператор: Ласло Ковач
Кто снимался в фильме «Бумажная луна»: Райан О’Нил, Татум О’Нил, Мэдлин Кан, Джон Хиллерман, П. Дж. Джонсон, Джесси Ли Фултон, Джеймс Н. Харрелл, Лайла Уотерс, Ноубл Уиллингэм, Боб Янг Сюжет фильма «Бумажная луна» Мозес Прэй заезжает на похороны бывшей подружки и соглашается отвезти к родственнице ее дочь. 10-летняя Эдди, девочка с внимательным взглядом и непроницаемым лицом, быстро раскусывает жульническую схему Мозеса по облапошиванию новоиспеченных вдов, которым он рассказывает историю о том, что их недавно почившие мужья заказали им в подарок дорогое именное издание Библии, но не успели его оплатить. Эдди изъявляет желание войти в долю, убеждая Мозеса, что может помочь ему втереться в доверие к женщинам. Авантюрный дуэт колесит по городкам штата Канзас во времена Великой депрессии и на фоне глобальных экономических проблем пытается не умереть с голоду. Со временем гениальный аферист понимает, что попался на крючок маленькой манипуляторши. Интересные факты о фильме «Бумажная луна»:
В основу сценария лег роман Джо Дэвида Брауна «Эдди Прэй». При бюджете 2,5 млн долларов фильм только в американском прокате собрал почти 31 млн долларов, окупившись более чем в 10 раз. В 1974 году десятилетняя Татум О’Нил получила «Оскар» за роль Эдди в «Бумажной луне» и стала самой юной его обладательницей. В сигаретах, которые по ходу фильма беспрестанно курила героиня Татум О’Нил, был не табак, а листья салата-латука. Предполагалось, что главные роли в фильме должны были сыграть Пол Ньюман и его дочь Нелл Поттс, но их сыграли также отец и дочь Райан и Татум О’Нил.
Трейлер фильма «Бумажная луна»: