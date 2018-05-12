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Все в семью: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем зарабатывают
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Все в семью: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем зарабатывают 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актеры признались: когда они снимаются вместе, то получают равнозначные гонорары.
Тема борьбы за права женщин не утихает, и на Каннском кинофестивале в том числе. В последнее время все чаще известные актрисы выступают с заявлениями о том, что за работу они должны получать не меньше своих партнеров мужского пола. Но в паре Крус — Бардем, очевидно, таких проблем нет.
Пенелопа призналась, что за картину «Все знают», которая открыла Каннский киносмотр в этом году, им с Хавьером заплатили одинаковые гонорары. В фильме они сыграли персонажей, которые когда-то были влюблены друг в друга, но со временем у каждого появилась своя семья. Драматическая ситуация заставляет их сблизиться вновь…
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились более 20 лет назад на съемках и женаты уже почти 8 лет, но при этом теперь редко работают вместе, а еще реже вместе появляются на светских мероприятиях. Этот год стал исключением. Помимо картины «Все знают» актеры снялись в фильме «Эскобар». Почему в качестве совместных проектов они выбирают драмы?
«Мы умеем разделять жизнь и работу», — говорит Хавьер
«Да, мы не приносим героев домой. Когда мне было 20 лет, казалось, чем более я стану себя мучить, загонять в образ, тем лучше будет результат. Но со временем поняла, что это не так. Это работа. Ее надо оставлять за порогом. На съемочной площадке мы не муж и жена, а герои. При этом я четко знаю, что стою напротив человека, которому верю на 100%, который всегда поддержит меня. Это помогает. Но это не значит, что мы будем работать вместе каждый год», — добавляет Пенелопа.
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