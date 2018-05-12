Кино по субботам #174

Традиционный киношаббат продолжает свое шествие по планете. Чтобы хоть как-то отвлечься от просмотров фильмов про Великую Отечественную, мы предлагаем тебе свой список фильмов, в которых ВОВ и не пахнет. Хотя такие шедевры, как «Иди и смотри», «Они сражались за Родину» и «Жизнь прекрасна» можно и нужно пересматривать не только в праздничные дни.

1. «Пустоголовые» (Airheads), 1994

Удивительная история про то, как непривычно патлатые Брендан Фрейзер Стив Бушеми и такой же, как обычно Адам Сэндлер шли к успеху и, как ни странно, дошли. Это 94-й год, и парни играют хэви-металлистов из группы «Одинокие рейнджеры». У них такие же проблемы, как и у любой другой начинающей группы: про них никто не знает. Вот они и решили донести свое творчество, вооружившись водяными пистолетами и захватив радиостанцию. Но, естественно, все вышло из-под контроля. Запоминайте, пацаны, чьи группы по какой-то причине еще не разогревают Megadeth. «Пустоголовые» — это веселая, безбашенная комедия, которая тем не менее затрагивает тему коммерциализации музыки, а самого хэви-метала тут не так много. В любом случае приятно смотреть, что главные герои хотя бы не реперы, и находить отсылки к «Крепкому орешку», Бивису и Баттхеду. Что ни говори, а фильм хороший, пропитанный бунтарским духом и фирменным взглядом Бушеми. Если кому-то не хватает 90-х, рок-н-ролла и Брендана Фрейзера (кстати, где он?), то «Пустоголовые» — отличный вариант.

2. «Исчезновение Сидни Холла» (The Vanishing of Sidney Hall), 2017

Фильм из разряда «я даже не думал, что будет так хорошо». Хотя критики обосрали этот фильм с головы до пят, но оказалось не так плохо. Не все гладко, но шероховатости были даже в «Крестном отце». История развивается вокруг молодого писателя и описывает три этапа его жизни, которые развиваются параллельно, что помогает полностью раскрыть героя. Он пишет бестселлер, который вызывает резонанс в обществе и влечет за собой самоубийства. Все остальное будет расцениваться исключительно как спойлер, поэтому лучше пойти и посмотреть картину прямо сейчас. Всем, у кого среди знакомых есть депрессивный парень-писатель с нехорошими наклонностями, смотреть в обязательном порядке.

3. «Галгамет» (Galgameth), 1996

Прежде чем переехать в Россию, снять про себя сериал и выпустить вкусную детскую зубную пасту имени себя, Дракоша играл здоровенного дракона, который проглатывал пушечные ядра, и больше напоминал тех нелепых монстров, с которыми сражался Мегазорд Могучих Рейнджеров. И в этом очаровании наивности вся прелесть фильма, который ты, скорее всего, видел, но хорошенько забыл. А ведь его просмотр доставляет не меньше удовольствия, чем «Бесконечная история» и другие сказки из детства. А это все-таки сказка, а не фэнтези. Лента, возможно, и не особо выдающаяся, зато вызывает трепетные воспоминания о детстве. А в детстве, кстати, фильм казался гораздо хуже. Тем же, кто его не смотрел, должна понравиться классическая история о борьбе добра со злом с обилием рыцарских поединков, батальных сцен и товарищем Галгаметом в главной роли. А в конце сдержать слезы сложнее, чем при просмотре «Хатико».

4. «Инкассатор» (Le convoyeur), 2005

Жесткая французская смесь психологической драмы и боевика. Суровые будни инкассаторов со своими минусами и плюсами отталкивают всякое желание заниматься этой благородной профессией. И это без использования крутых спецэффектов и в основном благодаря одному человеку — Альберу Дюпонтелю , который играет главного героя. Образ инкассатора, одержимого жаждой мести, получился настолько убедительным, что хочется пойти набить морды и посмотреть еще фильмы с его участием. Значительное место отведено повседневной рутине инкассаторов, но за чужой жизнью всегда интересно смотреть. Но чем ближе конец, тем сильнее напряжение и тем суровее и несдержаннее мужчины. Одним словом, фильм замечательный, и будет преступлением его не посмотреть.

5. «Хорошее время» (Good Time), 2017

Кто-то еще воспринимает господина Паттинсона как светящегося на солнце вампира? Тогда остается надеяться, что этот фильм хоть на йоту изменит отношение к парню, а то жалко его. Он ведь до безумия талантливый артист и снимается в отличных фильмах, коим и является «Хорошее время». Не хочется говорить, что он в одиночку вывез его на себе, однако его игра заслуживает несомненных оваций. Что касается самой картины, то про такие обычно говорят: «Годный триллер». Действительно, для придирки можно найти исключительно мелочи. В остальном история про двух братьев-грабителей, один из которых умственно отсталый и попадает в руки полиции, не вызывает нареканий. Здесь не нужно особенно вдумываться, искать объяснение поступкам главного героя, который хочет спасти беднягу брательника. Тут гораздо важнее атмосфера и то, что движет героями. Они ведь и сами не знают, что дальше, произнося главную фразу во всем фильме: «Только не думай — будет только хуже». Все это чертовски сильно. А усиливает эффект шикарный саундтрек — нервный и пульсирующий. И это только одна из изюминок.