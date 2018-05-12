Художник-постановщик «Тайны третьей планеты» рассказала о секретах создания мультфильма

МОСКВА, 12 мая. / ТАСС /. Мультфильм «Тайна третьей планеты» по повести Кира Булычева завоевал любовь россиян обаятельными и яркими персонажами. О том, как шла работа над картиной и как прототипом Громозеки стала банка из-под кукурузы, в интервью ТАСС рассказала автор визуальных образов героев мультфильма, художественный руководитель и режиссер студии «Анимос» Наталья Орлова, отмечающая в субботу 70-летний юбилей.

По словам собеседницы агентства, работа над мультфильмом, вышедшим на экраны в 1981 году, была очень сложной, поскольку стала одной из первых, когда Орлова пришла в студию как художник-постановщик после ВГИКа. «Когда Роман Абелевич [Качанов — режиссер] предложил работу над полнометражным фильмом, для меня это было, с одной стороны, очень почетным, а с другой стороны — я страшно перепугалась, потому что я по своей натуре человек далекий от всякой техники, летательных аппаратов. Когда я поделилась с ним, он сказал, что для него самое главное — чтобы герои были обаятельными», — рассказала собеседница агентства.

Громозека и Алиса

По признанию Орловой, ее любимый персонаж — Громозека. «Он труднее всего мне дался, поскольку этот персонаж не был детально описан в книге Кира Булычева. Единственное, что у него было — восемь рук, ноги как у слона и нос как воздушных шар», — поделилась Орлова, добавив, что для нее самым сложным стало придумать, как совместить громоздкость самого персонажа и его способность передвигаться с планеты на планету в летательном аппарате.

"Я сидела, рисовала, хотела изобразить космический корабль, но не получалось никак. Я увидела на кухне железную банку из-под консервированной кукурузы. В то время были большие банки, я стала ее открывать и меня как током ударило — Боже мой, это и есть Громозека!" — поделилась воспоминаниями Орлова. Она рассказала, что по сценарию, который написал сам Кир Булычев, у героя, голос которому подарил актер Василий Ливанов , было восемь рук, но из-за технических сложностей ему пришлось «поубавить рук» и оставить шесть.

Другой любимый персонаж художника-постановщика мультфильма — главная героиня Алиса. Ее прототипом была дочь Орлова Екатерина Семенова , ставшая в последствии актрисой. «У меня тогда как раз дочка росла. Я работала, надо было все показывать худсовету, а она бегала вокруг меня и отвлекала. Я за ней все время наблюдала, и получилось так, что Алиса похожа на Катюшку», — рассказала собеседница агентства.

О фантазии и современной анимации

Что касается визуализации фантастического мира героев, Орлова отметила, что непростым этапом было придумать образ планет. «Больше здесь приходилось включать свою фантазию, я конечно смотрела литературу, но скорее шла от образов, которые были заложены в сценарии. Планета Шелезяка — была вся из железных бункеров, населенная роботами, планета Блук — с зоопарком и зверями. Все строилось на фантазии», — поделилась Орлова.

О современной анимации собеседница агентства высказалась неоднозначно. С одной стороны, по ее словам, «сейчас существует масса разных программ» и возможностей трехмерного моделирования. «Мы этого ничего не имели. Сегодня в анимации большие тяготения к шоу, к аттракциону», — отметила Орлова, подчеркнув, что за этим стремлением удивить чем-то необыкновенным «теряется тепло». «Отрицательные герои — они тоже со своим обаянием, они не несут зло прямолинейное, они заблудившиеся, в своей жизни выбравшие неправильный путь и за это получившие наказание. Это основное отличие», — сказала Орлова.

По ее мнению, новый ритм жизни диктует и новые формы анимации, но когда в мультфильме «не заложено идеи, основанной на добре, — это тупиковая ситуация». По признанию Орловой, «Тайна третьей планеты» — это ее любимая работа. «В нашей работе без любви нельзя ничего сделать, она требует столько времени и такой отдачи всех сил — и физических и духовных», — рассказала собеседница агентства, сравнив процесс создания анимации с зарождением жизни. «Наши фильмы — как дети: 10-минутный фильм делается 9 месяцев, и это тот этап, когда рождается новая жизнь. Очень приятно и радостно, что эта жизнь продолжается, и что эти фильмы еще идут, их смотрят, хотя прошло уже столько лет», — подытожила Орлова.

О мультфильме

"Тайна третьей планеты" — советский полнометражный научно-фантастический мультфильм Романа Качанова , экранизация повести Кира Булычева «Путешествие Алисы» ("Алиса и три капитана") из цикла «Приключения Алисы». По сюжету, в 2181 году экспедиция с Земли в составе капитана Зеленого, профессора Селезнева и его дочери Алисы отправляется на корабле «Пегас» на поиски новых видов животных для Московского зоопарка. Перелетая с планеты на планету, они встречают археолога Громозеку, доктора Верховцева, Говоруна — птицу, принадлежавшую пропавшему капитану Киму. На своем пути они сталкиваются и с отрицательными персонажами — толстяком Весельчаком У и Глотом с планеты Катрук, замаскированного под доктора Верховцева.

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