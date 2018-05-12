Алексей Гуськов и Игорь Угольников представили свои проекты в Канне

Алексей Гуськов и Игорь Угольников презентовали новый фильм компании «58,5 Продакшн» — «Вечная Жизнь Александра Христофора» (режиссер — Евгений Шелякин ). Это проект Алексея Гуськова, в котором он выступил одним из продюсеров и исполнителем главной роли. Игорь Угольников также принял участие в фильме в качестве актера.

Комедийная картина рассказывает историю Александра Христофорова , по прозвищу Шурик. Он мизантроп, эгоист и «король неудачников». В СССР Христофоров был знаменитым актером, а сейчас ведет жалкое существование, работая статистом в курортном «историческом» парке реконструкций, где изображает римского полководца. Начальник парка, которого играет Игорь Угольников, все время грозится перевести его в «павильон христианства» на позицию Иисуса Христа . Единственный̆ сын Шурика отказывается встречаться с отцом, бывшая жена считает его опасным для общества. Кроме того, врачи поставили Христофорову неутешительный диагноз. Но однажды судьба делает ему неожиданный̆ подарок в виде любимой̆ женщины и… бессмертия.

Авторы показали яркую нарезку из сцен фильма, которые несмотря на юмор, намекают на то, что история будет драматичной.

Алексей Гуськов актер, продюсер «В хороших комедиях всегда есть грустная основа. Смеха без слез не бывает. И только грустные истории парадоксально становятся самыми смешными. Мы позиционируем „Вечную Жизнь Александра Христофора“, как комедию, но отчасти это драмеди. Что поделать, если мы такая лиричная нация? Я бы еще назвал фильм feel good movie. В последнее время чаще всего я иду в кино за хорошим настроением. В этой картине много юмора, самоиронии, много моих личных наблюдений из жизни. Я понял, что очень важно уметь смеяться над самим собой».

Игорь Угольников актер «На съемках была удивительная атмосфера, большая и звездная команда работала так весело и слаженно, что эта радость переходит к зрителю через экран. Это очень необычное кино: философская притча, смешная, немного грустная. Я настоятельно рекомендую фильм для семейного просмотра».

Режиссером и одним из сценаристов «Вечной жизни Александра Христофорова» выступил Евгений Шелякин.

Алексей Гуськов актер, продюсер «Мы с Игорем — молодые в душе люди, поэтому любим работать с поколением кинематографистов, которым сейчас около 40 лет. Это прекрасный возраст, когда есть заряд и большое желание творить, но при этом в наличии опыт и отсутствие боязни что-то сделать не так. Евгений Шелякин — идеальный режиссер для такой картины. Когда я увидел его фильм „Ч/б“, сразу понял, что мы очень близки идейно. Картина „Пятница“ тоже отличается высоким режиссерским мастерством и удерживает внимание зрителя на действии, происходящем почти в одном помещении».

Режиссер Евгений Шелякин, который не смог присутствовать на презентации, рассказывал, что писал роль Христофорова специально для Алексея Гуськова.

Евгений Шелякин режиссер «Его герой — упавшая с неба звезда, а люди любят наблюдать за такими явлениями, любят истории неудачников. Майкл Китон недавно показал похожего героя в „Бердмане“. Шурик — мечтатель, живущий в будущем или прошлом, но ни в коем случае не в настоящем. Это идеальная роль для Алексея Гуськова! Зритель знает его по многочисленным работам, но здесь он откроет для себя актера с новой стороны».

Съемки картины проходили в Крыму — в Ялте, в Судаке, где на территории Генуэзской крепости выстроили декорацию исторического парка. Съемочный период занял 42 смены. В прокат «Вечная жизнь Александра Христофорова» выйдет 18 октября 2018 года. Дистрибьютор — компания «Наше кино».

Во второй части презентации к спикерам присоединился Евгений Айзекович, продюсер, соучредитель студии «Военфильм», партнер Игоря Угольникова, вместе с которым они выпустили картины «Брестская крепость», «Батальонъ». Вместе с Алексеем Гуськовым, исполнившим в одном из грядущих фильмов роль, продюсеры представили два проекта — военные драмы, основанные на реальных и малоизвестных событиях.

Первый фильм — «Ильинский рубеж» (режиссер — Вадим Шмелев ) — посвящен подвигу подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Молодые солдаты получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать натиск фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление. Вчерашние мальчишки ценой собственных жизней преодолевали многократно превышающие силы немцев, на две недели став преградой на пути врага к Москве.

Фильм, в первую очередь, о любви, настоящей дружбе и о быстром взрослении мальчиков на фоне военных событий. Последний рубеж перед Москвой отстаивали около трех с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ. Большинство из них остались там навсегда.

Игорь Угольников основатель киностудии «Военфильм», генеральный продюсер фильма «История подольских курсантов потрясает, но, к сожалению, о ней мало кому известно. Мы с Евгением изучили уникальные документы из Министерства обороны , получили список имен всех этих ребят и знаем о каждом из 3500 человек. Снимая „Брестскую крепость“ и „Батальонъ“ мы стремились к максимальной достоверности, но главной заботой было сделать так, чтобы зритель сопереживал нашим героям и интуитивно ставил себя на их место — как бы я сейчас поступил? Именно так мы планируем снимать и историю о беспримерном подвиге подольских курсантов».

Угольников также подчеркнул, что съемки проекта будут проходить в тех местах, где действительно происходили события. Более того, авторы стремятся к максимальной достоверности, строят настоящие баррикады, делают действующие копии военной техники 1941 года и минимизируют использование компьютерной графики.

Евгений Айзекович продюсер «Нечто меня поразило больше всего в истории подольских курсантов. Как в произведении „На западном фронте без перемен“, информационные сводки с военных полей в октябре 1941 года сообщали, что ничего не происходит, идут позиционные бои. При этом тысячи ребят стояли за Москву насмерть. Это несоответствие между жизнью отдельного человека, отдающего жизнь за Родину, и глобальным информационным полем — то, что мы пытались передать на экране».

Съемки картины планируются на 2018 год. Режиссером выступит Вадим Шмелев, который известен такими кинопроектами, как «Код апокалипсиса», «С. С. Д.» и «Обратный отсчет». Одну из главных ролей, полковника артиллерии Стрельбицкого, сыграет актер Алексей Гуськов. А в роли разведчика, капитана Старчака, выступит Сергей Безруков.

Алексей Гуськов актер «Актеры часто в шутку называют сценарии на военные темы „истории в сапогах“. Военных сюжетов много, но этот фильм особенный. В нем есть метафизика, он рассказывает о заложниках чести — мне очень захотелось сыграть такого человека. Тем более, Игорь Угольников делает этот проект с невероятной дотошностью и любовью».

Одним из инициаторов проекта выступил Вячеслав Фетисов , который ранее отмечал:

«Без кумира, без героя, без примера очень сложно воспитывать молодежь. Все больше и больше понимаю, что этот беспрецедентный подвиг ребят был поворотным пунктом в битве за Москву, а может быть, в истории и политике страны. Очень важно вникнуть в то, как три с половиной тысячи мальчиков встали насмерть и остановили врага, как и на чем их воспитывали! Наша миссия донести значимость этого события до молодежи».

Также о проекте высказывался Вадим Задорожный, основатель киностудии «Военфильм», директор «Музея техники Вадима Задорожного», директор государственного музея — усадьбы «Архангельское».

Вадим Задорожный основатель киностудии «Военфильм», директор «Музея техники Вадима Задорожного», директор государственного музея — усадьбы «Архангельское» «Рассказ о подольских курсантах — это удивительный источник мужества и света. Он делает нас сильней, очищает нашу душу от всего фальшивого, не существенного, позволяет увидеть истину. Они своими сердцами, своим бесстрашием остановили дьявола. Они отдали свою жизнь, чтобы мы с вами жили».

Вторым проектом, представленным киностудией «Военфильм» стал фильм «Учености плоды». Режиссером этой картины и генеральным продюсером выступит Игорь Угольников. Компании, принимающие участие в проекте — «Военфильм», «Ленфильм» и «Корнер Волк». Фильм будет снят в копродукции с Германией.

Картина Угольникова расскажет о событиях 1943-1944 годов, разворачивающихся в селе Михайловское, музее-усадьбе Пушкина. Фашисты заняли его еще в самом начале войны. Поэтическое окружение и знакомство с творчеством Пушкина не мешают им устраивать показательные казни мирных жителей. Часть местных ушли в партизаны, часть сотрудничает с оккупантами. Среди тех, кто надеется переждать, не выбирая сторону, сельский «левша» Сергей. Однако его позиция вскоре изменится.

Из Германии в Пушкинское село приезжает фрау Шиллер — профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина. Она знакомится с окружением, проводит экскурсии для солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Спасение от войны Сергей и фрау Мария находят в поэзии Пушкина и друг в друге. Вскоре из Берлина приходит приказ — вывезти из Михайловского все исторические ценности. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. В основе сюжета — реальная история немецкого профессора фрау Шиллер, профессора из Института Гете, которая в 1941 году приехала в Псков.

Игорь Угольников основатель киностудии «Военфильм», генеральный продюсер фильма, режиссер «Магия поэзии Пушкина примиряет непримиримое, меняет отношение к происходящим событиям у людей со сформировавшимися взглядами на жизнь, пробуждает любовь и светлые чувства даже в условиях жестокого военного противостояния».

Главного героя фильма сыграет Сергей Безруков, а в женской главной роли выступит приглашенная из Германии актриса — Ута Лемпер. Проект получил поддержку Министерства культуры . Студия планирует начать съемки 10 мая 2019 года, продюсеры активно ищут немецкого партнера. Игорь Угольников выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Роскино:

«Хотелось бы сказать большое спасибо Роскино и Екатерине Мцитуридзе за возможность присутствовать в российском павильоне, который уже 11 лет организует Роскино. Все предыдущие проекты, такие как «Брестская крепость», «Батальон» и другие, получившие в сумме 112 призов и давшие нам моральное право делать военное кино нового уровня, как «Учености плоды», начинали продвижение в павильоне Роскино в Канне. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Киностудия «Военфильм» располагает уникальной коллекцией военной техники разных лет (от мортир до самолетов), холодного и огнестрельного оружия, военной формы и реквизита и может стать технической базой для создания военного проекта любого масштаба.