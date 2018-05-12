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Каннский кинофестиваль. День 4
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Каннский кинофестиваль. День 4 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Главным событием четвёртого дня Каннского кинофестиваля стала премьера нового фильма основателя французской новой волны Жана-Люка Годара «Образ и речь». Картина состоит из кадров работ самого Годара, а также других постановщиков и является своеобразным завещанием легендарного кинематографиста. Лента вызвала весьма сдержанные эмоции у прессы. Сам режиссёр на Лазурном берегу не появился, а главным событием красной дорожки стало появление супермодели Беллы Хадид.
Также 11 мая прошёл премьерный показ картины китайского режиссёра Цзя Джан-ке, прошлый фильм которого «И горы сдвигаются с места» также был в конкурсе фестиваля. На красной дорожке появилась съёмочная группа фильма во главе с режиссёром.
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