Самые романтичные фильмы — что посмотреть вдвоем? Часть I

Киноафиша подготовила для своих читателей список из 15 российских и зарубежных романтических фильмов, которые стоит выбрать для просмотра вдвоем. Классика и современность, комедия и мелодрама, общепризнанные шедевры и малоизвестные картины — фильмы из нашего списка станут лучшим окончанием свидания с любимым человеком. В первой части мы представим вашему вниманию лучшие мелодрамы из разряда самых известных.

1. «Унесенные ветром»

Традиционно начинаем с классики. Легендарные Вивьен Ли и Кларк Гейбл в одной из самых громких экранизаций романов во всей истории кинематографа заставят вас трепетать у экрана на протяжении долгих четырех часов. Не бойтесь цифр и черно-белых цветов, даже если вы не любитель классики, этот фильм сможет вас увлечь. 8 премий «Оскар» и титул культовой мелодрамы тому доказательство.

2,3 «Служебный роман» и «Вокзал для двоих»

Возвращаемся в родные края к шедеврам отечественных режиссеров. В нашем списке всего две картины Эльдара Рязанова, хотя их могло быть значительно больше — выдающийся постановщик закрепил за собой мелодраматичный жанр как лучший передатчик жизни простых людей. Его центральные картины — «Служебный роман» и «Вокзал для двоих» — удивительно тонкие и смешные истории о прозе жизни, которая становится поэзией в любви.

4. «Ромео и Джульетта»

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

Пожалуй, самая успешная экранизация пьесы Шекспира вышла на экраны в далеком 1996 году. Баз Лурман — мастер масштабного изящества освежил известную историю, перенеся место действия в современные реалии. Исполнители главных ролей Леонардо ДиКаприо Клэр Дейнс сумели создать на экране невероятную химию, ради которой и стоит посмотреть этот фильм.

5. «Титаник»

И снова культовый фильм, и снова Ди Каприо в главной роли. Если есть еще люди, которые не знают сюжет этой картины, они непременно должны быть занесены в книгу рекордов Гиннесса. Ну, а у фильма «Титаник» рекордное количество премий «Оскар» (11!) и океаны пролитых слез, беспардонно появляющихся каждый раз при новом просмотре картины.

6. «Влюбись в меня, если осмелишься»

режиссер Ян Самюэль, 2003

Любовь — это игра. Создатели фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» раскрутили эту фразу, взяв ее за основу для головокружительной истории любви, заложники которой беспощадно играют друг с другом, проверяя свои чувства. Марион Котияйр и Гийом Кане полюбили друг друга на съемках этого фильма и с тех пор живут вместе.

7. «Дневник памяти»

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Душераздирающая история любви из романа Николаса Спаркса была экранизирована в 2004 году. Неоднозначные оценки критики не стали помехой на пути к зрительскому успеху. Фильм до сих пор считается одной из лучших мелодрам в истории кино: по меньшей мере вы вдоволь нарыдаетесь и насладитесь харизмой юного Гослинга — это гарантировано.

8. «Реальная любовь»

Кадр из фильма «Реальная любовь»

Картина Ричарда Кёртиса давно стала для нас символом рождественской сказки. Именно во время новогодних праздников ее можно увидеть по телевизору чаще всего. Это обусловлено и самой сказочностью мелодрамы — здесь любовь — это дивный мир, наполненный светом и движущий всем вокруг. Фильм рекомендуется для лечения депрессии и плохого настроения.

Бонус. Фильм-загадка

режиссер и год неизвестны

Предлагаем нашим читателям отгадать последний фильм из первой части списка. Героиня загаданной картины — представительница особой профессии. Любовь здесь — это песня. А режиссер этой мелодрамы уже был заявлен в этом топе самых романтичных фильмов.

Продолжение и ответы в следующей части списка уже завтра.