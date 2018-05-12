Уже не скрываются! Белла Хадид и The Weeknd проводят время вместе в Каннах

Кажется, Белле (21) и The Weeknd (28) надоело скрываться от фанатов и папарации. Пара снова была замечена вместе в Каннах.

Напомним, пару дней назад, после презентации новой рекламной кампании с участием Беллы Хадид, она и Абель были застуканы за поцелуями.

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А еще Белла и The Weeknd сидели рядом во время показа фильма «Пепельный — самый чистый белый». Стоит отметить, The Weeknd попытался скрыть это, выложив фото, на котором он сидит в полупустом зале, с подписью: «Честно, просто пытаюсь смотреть фильмы», но к тому времени, когда фильм закончился, Белла уже была рядом.

#bellahadid & #abeltesfaye at the Cannes Festival today. 😁

Публикация от Bella Hadid (@bellahnews)

11 Май 2018 в 2:17 PDT Кстати, недавно уже ходили слухи, что Хадид и Тесфайе сошлись: их заметили на фестивале «Коачелла», говорили, что парочка весь вечер целовалась на вечеринке. Позже сама Белла опровергла эту информацию, увидев заголовки статей. «Это была не я», — написала модель под одним из новостных постов в Instagram. Но, похоже, нас водили за нос.

Напомним, Абель и Белла начали встречаться в мае 2015-го, тогда казалось, эта пара не расстанется никогда, но уже через полтора года звезды разошлись.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uzhe-ne-skryvayutsya-bella-hadid-i-the-weeknd-provodyat-vremya-vmeste-v-kannah/