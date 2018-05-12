Чем живет звезда сериала «Восток — Запад» Аднан Коч

Рассказываем подробности личной жизни турецкого актера, который сумел влюбить в себя миллионы российских телезрительниц.

14 мая на телеэкранах стартует новый сезон русско-турецкого сериала «Восток — Запад» с Евгенией Лозой и Аднаном Кочем в главных ролях. На этот раз кинопара, сыгравшая свадьбу в последней серии первой части, снова будут расходиться и делить сына. Говорят, что сюжет станет еще интереснее, так что, возможно, поклонниц у ленты станет еще больше. Тем более анонс премьеры Аднана Конча в микроблоге уже собрал более 10 тыс. просмотров.

Аднан Кочи и Евгения Лоза на съемочной площадке сериала

Благодаря сериалу «Восток — Запад» Аднан Коч стал кумиром миллионов не только в Турции, но и в нашей стране. Сейчас даже мало кто помнит, что он также снимался и в «Великолепном веке». Актер, конечно, невероятно рад русским поклонницам и даже временами поздравляет их с праздниками. Причем на русском языке и практически без акцента. Однако всех волнует не речь звезды, а его реальная жизнь вне съемок, о которой не так много информации.

Итак, известно, что Аднану Кочу 36 лет, а в конце июня будет 37. Он родился в турецком городе Мардина в многодетной семье (у него еще есть три сестры и пять братьев). Детство будущего актера нельзя назвать безооблачным, его отец рано умер, так что ему с братьями пришлось работать в его автомастерской, чтобы помогать маме и сестрам. При этом главным увлечением Аднана стала музыка, он играл на нескольких инструментах и после службы в армии решил переехать в Стамбул, чтобы превратить свое хобби в профессию. Удивительно, но о кинокарьере Коч в то время и не мечтал. Однако судьба распорядилась иначе…

Аднан Кочи и Евгения Лоза

Однажды Аднана Коча заметил известный турецкий продюсер и пригласил на кастинг. Будущий кумир миллионов, не задумываясь, согласился и, сам того не ожидая, прошел пробы. Причем без актерских курсов и диплома. Его первой киноработой стала роль в фильме «Черный замок» в 2007 году. А затем после значительного перерыва он прошел кастинг на второстепенную роль в ранее упомянутом «Великолепном веке», потом стал главным актером и в «Востоке — Западе». При этом о музыке Аднан тоже не забывает, периодически записывает новые хиты и даже выпускает на них клипы. Кроме этого, судя по соцсети актера, среди его главных увлечений числятся тренировки в спортзале и езда на лошадях.

Что касается личной жизни Коча, то в настоящее время он холост. По крайней мере, так актер говорит в своих многочисленных интервью. Правда, с упоминанием о бывшей жене Делек, от которой у него остался 5-летний сын Мехмет Эфе.

Смотрите личные фото Аднана Коча в галерее!

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