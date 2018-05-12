«Корпорация монстров»

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Год: 2001

Изначально Салли должны были звать Джонсоном, и он должен был быть коричневого цвета с щупальцами вместо ног. Мэрри Гиббс, озвучившая Бу, была на момент озвучания такой маленькой, что готовых реплик у нее не было. С девочкой просто играли и записывали что бы она ни говорила. Обработка одного кадра с Салли занимала 11-12 часов из-за 2 320 413 отдельно прорисованных волосков на его шкуре. Бюджет мультфильма, включая расходы на рекламу, составил $165 млн долларов. В прокате он собрал в 3,5 раз больше (562 816 256 долларов) и стал самым кассовым из всех выходивших до него анимационных фильмов.

Трейлер фильма «Корпорация монстров»:

Кадры из фильма «Корпорация монстров»: Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»