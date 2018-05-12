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«Корпорация монстров»
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«Корпорация монстров» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный
Год: 2001
Страна: США  Режиссер: Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич
Сценарий: Эндрю Стэнтон, Дэниел Герсон, Пит Доктер
Кто снимался в фильме «Корпорация монстров»: Джон Гудман, Билли Кристал, Мэри Гиббс, Стив Бушеми, Джеймс Коберн, Дженнифер Тилли, Боб Питерсон, Джон Ратценбергер, Фрэнк Оз, Дэниел Герсон Сюжет фильма «Корпорация монстров» В неведомом человечеству городе Монстрополисе, населенном самыми разными чудищами один страшнее другого, градообразующим предприятием является электростанция и по совместительству фабрика страха — «Корпорация монстров». Электроэнергию для своего города монстры извлекают из криков человеческих детенышей. Чтобы добыть «топливо» монстры с помощью секретных устройств проникают в детские спальни и являются малышам. Но современные дети не лыком шиты, и монстрам становится все сложнее их действительно напугать. В «Корпорации монстров» действует строгое правило — человеческие дети не должны проникнуть в их мир. Но главный, потомственный страшила Салли допускает ошибку, и вот малышка Бу оказывается на фабрике страха, и этой крошке не страшно ни чуточки! Интересные факты о фильме «Корпорация монстров»:
Изначально Салли должны были звать Джонсоном, и он должен был быть коричневого цвета с щупальцами вместо ног. Мэрри Гиббс, озвучившая Бу, была на момент озвучания такой маленькой, что готовых реплик у нее не было. С девочкой просто играли и записывали что бы она ни говорила. Обработка одного кадра с Салли занимала 11-12 часов из-за 2 320 413 отдельно прорисованных волосков на его шкуре. Бюджет мультфильма, включая расходы на рекламу, составил $165 млн долларов. В прокате он собрал в 3,5 раз больше (562 816 256 долларов) и стал самым кассовым из всех выходивших до него анимационных фильмов.
Трейлер фильма «Корпорация монстров»:
Кадры из фильма «Корпорация монстров»: Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»Кадр из фильма «Корпорация монстров»
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