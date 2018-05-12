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Цоя Серебренникова обласкали в Каннах
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Цоя Серебренникова обласкали в Каннах 

News.ru 1 час назад
Работа режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое попала на второе место рейтинга кинокритиков Каннского фестиваля. Первое место досталось фильму польского режиссёра Павла Павликовского «Холодная война», пишет РИА Новости.
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