Колин Форд: о любви, интересных девушках и самомотивации

Колин Форд стал широко известен публике не так давно, заработав свою популярность в основном после экранизации романа Стивена Кинга «Под куполом». Но мало кому известно, что до этого он сыграл много ролей в других отличных фильмах и сериалах, пусть и второстепенных. В связи с приближающейся премьерой нового фильма от Марвел, в которой он сыграет значительную роль, я решила рассказать немного о том, как талантливый парень не отступает от своей цели.

О пути к славе:

Колин родился в 1996 году в городе Нэшвилл, штат Техас. С раннего детства он любил позировать перед камерой и устраивать театральные сценки, так что уже к моменту, когда ему исполнилось 4 года, родители озаботились, чтобы он появился в нескольких рекламных кампаниях. В 5 он уже начал сниматься в эпизодах полнометражных фильмов: «Тупой и еще тупее», «Стильная штучка», «Книга Джейн», а в 2005 году изобразил одного из детей Анджелины Джоли и Бреда Питта в фотосессии для W Magazine. Регулярное появление на больших экранах обеспечило ему еще неcколько отличных строчек в портфолио: от популярных сериалов «Тайны Смоллвиля», «Сверхъестественное» и «Американская семейка» до работы в озвучке диснеевских мультфильмов. А в ближайшее время мы ожидаем появление Колина Форда в новом фильме «Капитан Marvel» в роли Стива Дэнверса.

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Колин не забывает, что значительно обязан своему успеху фанатам, которые устраивали очереди на Комик-Коне, чтобы получить автограф любимого героя из сериала «Под куполом». Он регулярно проводит трансляции и ежедневно делится веселыми историями в инстаграме, а также пишет мотивирующие посты:

Не позволяй никому говорить тебе, что ты чего-то не сможешь только потому, что они не могут.

Высказывания в социальных сетях — любимая форма общения актера с миром, он часто отказывается от интервью, либо отвечает только на вопросы, которые касаются его роли, не комментируя никаких слухов о личной жизни.

Об отношениях:

Колин учился в школе Кэмбпел-Холл вместе с актрисой Элль Фаннинг, с которой впоследствии вместе сыграл в фильме «Мы купили зоопарк». Хоть они и стали близкими друзьями, до романтических отношений так и не дошло. В интервью он заявляет, что ищет в девушке, в первую очередь, яркую личность. Ему нравятся забавные и умные девушки, которые способны поддержать интеллектуальную беседу. В то же время, он хочет, чтобы та была собой на 100% и наслаждалась каждым днем своей жизни. В качестве места для идеального свидания он называет то лазертаг, то ужин в ресторане, то парк аттракционов — словом, заскучать с ним не придется. Свою единственную Колин ищет активно: в 2012 он встречался с подругой детства Изабель Фурман , в 2013 — с актрисой и моделью Хлойей Грейс Моретц. В 2014 году актер представил новую девушку Алекс своим поклонникам официально — в твиттере и Instagram. И уже казалось, что это та самая единственная: они проводили все свободное время вместе, отмечали каждый праздник и постоянно делились чем-то веселым из своей жизни. Но в 2015 году в аккаунте актера появилась недвусмысленная фотография с другой девушкой — начинающей актрисой Джаспер Полиш . По крайней мере, насколько известно журналистам, он все еще находится в отношениях с ней.

Мы вместе почти год, да, нам сейчас где-то 10 месяцев. Мы веселимся, я супер влюблен, без ума от неё и, я думаю, она так же без ума от меня.

Порой Колин кажется прямолинейным парнем, который не сильно волнуется о своем будущем, иногда же — безнадежным романтиком, рассчитывающим на вечную любовь. Наверняка именно это помогло ему передать сложный образ в фильме «Приведение» по мотивам бестселлера Дэвида Левитана «Каждый новый день». В фильме, только в мае выходящем на экраны в России, он играет бестелесного духа, который видит мир глазами других и ищет способ вернуться к своей единственной девушке.