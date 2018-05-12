Меган Маркл в юности встречалась с бывшим порноактером

Чем меньше времени остается до самой ожидаемой свадьбы года, тем больше появляется интересных подробностей из жизни канадской актрисы, которая вот-вот станет членом королевской семьи. Поклонники Меган Маркл знают имена едва ли не всех бывших возлюбленных звезды сериала «Форс-мажоры», однако на днях выяснилось еще одно. Американский таблоид The Sun рассказал, что в юности Меган встречалась с бывшим порноактером Саймоном Рексом . Отмечается, что мистер Рекс снимался в фильмах для взрослых, повествующих о нетрадиционных отношениях.

Пара познакомилась в 2004 году на съемках одного из ситкомов. К тому моменту Саймон «завязал» с порнофильмами и активно строил традиционную актерскую карьеру. Наибольшую известность актеру принесли фильмы «Очень страшное кино-3», «Очень страшное кино-4», «Ну очень страшное кино».

Напомним, в 2011 году Меган Маркл вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тревора Энгельсона, однако спустя два года пара оформила развод.

Фото: globallookpress