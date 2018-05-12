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Шахназаров может снять фильм о Тамерлане и Тохтамыше
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Шахназаров может снять фильм о Тамерлане и Тохтамыше 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @кареншахназаров
Знаменитый режиссер и директор концерна "Мосфильм" может снять картину о битве на реке Кондурче между Тамерланом и ханом Тохтамышем в 1391 году.
Житель Самары Александр Назаров отправил режиссеру письмо с соответствующим предложением и получил официальный ответ. Карен Шаханазаров отметил масштабность личности Тамерлана и выразил надежду, что фильм о нем может получиться красочным и увлекательным.
Интерес самарца к этой теме вполне объясним, ведь легендарная битва произошла на территории Самарской области. Однако сражение на Кондурче имеет важное историческое значение.
Войско Тохтамыша было разбито, а он сам был вынужден бежать за Волгу, а потом в Литву, хотя и сохранил власть. Поражение в битве сильно ослабило Золотую Орду. В будущем это обстоятельство повлияет на освобождение Руси от ига.
Шахназаров предложил жителям Самарской области присылать свои заявки и сценарии в редакцию "Мосфильма".
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