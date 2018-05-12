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«Гретель» Стивена Кинга добежит до больших экранов
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«Гретель» Стивена Кинга добежит до больших экранов 

DTF.RU 33 минуты назад
Фото: DTF.RU
Очередной экранизацией повести «короля ужасов» займется классический тандем
Дистрибьютором выступит кинокомпания Brainstorm Media. Срежиссирует картину Крейг Баксли, уже неоднократно работавший с Кингом. Ранее он режиссировал «Бурю столетия», «Бермудский треугольник», «Особняк „Красная Роза“», «Королевский госпиталь». Продюсерские обязательства вновь возьмет на себя Митчелл Галин («Кладбище домашних животных», «Лангольеры», «Худеющий», «Противостояние»). Сценарий для киноадаптации написал сам Стивен Кинг совместно с Крейгом Баксли.
Психологический триллер впервые был опубликован в 2007 году в журнале Esquire, а затем вошел в сборник рассказов «После заката».
Повесть рассказывает об Эмили Оуэнсби, молодой женщине из Кливленда, потерявшей своего новорожденного ребенка. Так и не оправившись от такого удара, она бросает мужа и переезжает в солнечную Флориду на уединенный вне сезона остров Вермиллион-Ки, где у ее отца был летний домик. Начинает вести аскетический образ жизни, а бег по побережью становиться единственным способом убежать от мыслей об утрате. Жизнь налаживается, пока совершая очередную пробежку, она не натыкается на припаркованную у соседского дома машину с явными признаками криминального характера.
Мы счастливы работать с Крейгом и Митчеллом над этим фильмом. Этот психологический триллер непременно найдет отклик у поклонников Стивена Кинга по всему миру.
Президент Brainstorm Media
Кастинг на главные роли уже идет полным ходом.
#кино #стивенкинг
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