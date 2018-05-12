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4-й день Каннского кинофестиваля: Кендалл Дженнер, Венсан Кассель и Кристен Стюарт
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4-й день Каннского кинофестиваля: Кендалл Дженнер, Венсан Кассель и Кристен Стюарт 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кто: Кендалл Дженнер, Венсан Кассель и Тина Кунаки, Кристен Стюарт, Марион Котийяр, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Сара Сампайо, Хейли Болдуин и многие другие.
Что: 4-й день Каннского кинофестиваля.
Где: Канны, Франция.
Когда: 12.05.2018.
Люди говорят: В Каннах завершился 4-й день кинофестиваля. На фотоколле днем были представлены фильмы «Ангельское лицо» Ванессы Фильо с Марион Котийяр в главной роли, «Моя любимая ткань» Гайя Джиджи и «Пепельный — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ. А вечером прошла премьера картины «Девушки солнца» Евы Хассон. Перед показом все актрисы и женщины-режиссеры кинофестиваля вышли взявшись за руки в знак протеста против дискриминации в кино: за всю историю кинофестиваля в основной конкурс попало только 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 картин режиссеров-мужчин. Среди протестующих были Марион Котийяр, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и другие звезды.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/4-j-den-kannskogo-kinofestivalya-kendall-dzhenner-vensan-kassel-i-kristen-styuart/
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