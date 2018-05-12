4-й день Каннского кинофестиваля: Кендалл Дженнер, Венсан Кассель и Кристен Стюарт

Что: 4-й день Каннского кинофестиваля.

Где: Канны, Франция.

Когда: 12.05.2018.

Люди говорят: В Каннах завершился 4-й день кинофестиваля. На фотоколле днем были представлены фильмы «Ангельское лицо» Ванессы Фильо с Марион Котийяр в главной роли, «Моя любимая ткань» Гайя Джиджи и «Пепельный — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ. А вечером прошла премьера картины «Девушки солнца» Евы Хассон. Перед показом все актрисы и женщины-режиссеры кинофестиваля вышли взявшись за руки в знак протеста против дискриминации в кино: за всю историю кинофестиваля в основной конкурс попало только 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 картин режиссеров-мужчин. Среди протестующих были Марион Котийяр, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и другие звезды.

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