В Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль

Фестиваль имени Н. Х. Рыбакова стартовал в Тамбове. В течение двух недель сюда приедут актеры из 10 российских театров из Саратова, Костромы, Кургана, Пензы, Орла, Махачкалы, Липецка, Самары, Владимира, Мичуринска. Они будут бороться за звания Актера и Актрисы России 2018 года.

Открыл марафон петербургский театр «На Литейном». Главный режиссер Сергей Морозов представил спектакль «Отцы и сыновья». С понедельника, 14 мая, стартует конкурсная программа Рыбаковского фестиваля. Первым в борьбу за главную награду вступит Костромской драматический театр им. А. Н. Островского с постановкой «Дядюшкин сон» по Достоевскому. На звание «Актриса России» претендует исполнительница роли Александры Москалевой — заслуженная артистка РФ Анна Заварихина.

После конкурсной программы в рамках фестиваля стартует Молодежный проект, на котором студенты театральных вузов страны представят свои проекты.

Кроме того, в этом году для жителей отдаленных городов и посёлков организуют Малый Рыбаковский фестиваль. С 23 мая по 5 июня тамбовские актеры приедут в Петровский, Уметский, Бондарский, Иижавинской, Пичаевский районы, Ивановку и Платоновку.