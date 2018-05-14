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В Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль
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В Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Фестиваль имени Н. Х. Рыбакова стартовал в Тамбове. В течение двух недель сюда приедут актеры из 10 российских театров из Саратова, Костромы, Кургана, Пензы, Орла, Махачкалы, Липецка, Самары, Владимира, Мичуринска. Они будут бороться за звания Актера и Актрисы России 2018 года.
Открыл марафон петербургский театр «На Литейном». Главный режиссер Сергей Морозов представил спектакль «Отцы и сыновья». С понедельника, 14 мая, стартует конкурсная программа Рыбаковского фестиваля. Первым в борьбу за главную награду вступит Костромской драматический театр им. А. Н. Островского с постановкой «Дядюшкин сон» по Достоевскому. На звание «Актриса России» претендует исполнительница роли Александры Москалевой — заслуженная артистка РФ Анна Заварихина.
После конкурсной программы в рамках фестиваля стартует Молодежный проект, на котором студенты театральных вузов страны представят свои проекты.
Кроме того, в этом году для жителей отдаленных городов и посёлков организуют Малый Рыбаковский фестиваль. С 23 мая по 5 июня тамбовские актеры приедут в Петровский, Уметский, Бондарский, Иижавинской, Пичаевский районы, Ивановку и Платоновку.
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