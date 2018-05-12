Райан Рейнольдс попробовал поиграть в Deadpool 2013 года

Но геймпад быстро пришлось передать профессионалу.

12 мая актёр Райан Рейнольдс пришёл в гости к популярному ирландскому летсплееру и видеоблогеру jacksepticeye (он же Шон Уильям МакЛаклин).

Вместе они попытались поиграть в Deadpool от студии High Moon. Игра в своё время получила прохладные оценки от прессы и игроков, однако ничего более актуального в тему грядущего старта проката «Дэдпула 2» не нашлось.

По словам Рейнольдса, из-за работы и двух детей он почти не играет, хотя увлекался этим в молодости. Он утверждает, что последней его сознательной игрой была Castlevania, но не уточнил, какая конкретно.

Когда Шон предложил актёру произнести несколько фраз за персонажа на экране, Рейнольдс отказался. По словам звезды «Дэдпула 2», Нолан Норт, озвучивший главного героя в игре, и без того «гений».

Поначалу видеоблогер попытался передать управление Райану, однако тот не смог сделать прыжок с толчком от стены, после чего Шон перехватил геймпад и уже больше не возвращал его голливудской звезде.

Пока jacksepticeye проходил игру, Рейнольдс рассказал, насколько он был рад увидеть шумную и позитивную реакцию зрителей во время первого публичного показа «Дэдпула 2». По его словам, потенциальный «Дэдпул 3» — это его ночной кошмар, так как зрители будут требовать от студии задрать планку ещё выше. Сам Рейнольдс считает, что в первом фильме есть много недостатков, которые ему обычно очень хочется исправить при повторных просмотрах.

По словам актёра, хоть Дэдпул и комедийный персонаж из фильмов для взрослых, он успел стать своеобразным символом надежды для детей, борющихся с раком, так как сам одолел эту болезнь. При этом собственные дети звезды не всегда рады видеть отца в образе: когда Райан появляется перед ними в гриме, похожий на «поджаренные яички», они начинают плакать и не верят, что с ним не случилось ничего плохого.

В заключение ролика Шон спросил, есть ли у Рейнольдса какое-то «клёвое прощание», после чего актёр полез расстёгивать ширинку. После вскрика видеоблогера запись закончилась.

«Дэдпул 2» выходит в прокат РФ уже 17 мая.

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