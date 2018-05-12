Том Холланд заигрывает с Зендаей в Instagram

Слухи, что Том Холланд (Tom) и Зендая (Zendaya) встречаются, не утихают уже целый год. Недавно британец даже был замечен выходящим из дома «подруги» с огромным чемоданом. Фанаты сразу же решили, что Том собрался переехать к Зендае. К сожалению, он оставался у нее лишь на период пресс-тура в поддержку нового фильма «Мстители: Война бесконечности».

Но совсем недавно, после Бала института костюма «Met», на котором Зендая, как всегда, была превосходна, Том выложил в свой фотографию девушки с подписью: «Да здравствует королева. Выглядишь превосходно, подруга 🙌🏻»

Учитывая, что отдельных постов в Тома удостаивается лишь его собака Тесса, такой поворот событий означает только одно — актеры определенно встречаются.