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Премьера китайского фильма «Пепел — чистейший белый» в Каннах
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Премьера китайского фильма «Пепел — чистейший белый» в Каннах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
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