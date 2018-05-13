Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань
Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — В рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля накануне состоялась премьера фильма китайского режиссера Цзя Чжанкэ «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/. Фотографии Синьхуа/Ло Хуаньхуань