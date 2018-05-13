Мульткино для взрослых

Кейт Стивенс не представляет своей жизни без анимации. Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку.

В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры».

Кейт относится к тому типу художников, которые постоянно стремятся пробовать новое и не зацикливаются на проектах одного типа. Он работает с журналами, музеями и издательствами. Его мечта — приложить руку ко всем видам художественных искусств в мире.

Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов, принцы и принцессы, которых знает «в лицо» каждый уважающий себя ребенок и взрослый. Именно они стали главными героями одного из проектов Стивенсона Disney X Movie.

«Титаник»

«Волк с Уолл-стрит»

«Титаник»

«Ромео и Джульетта»

«Поймай меня, если сможешь»

«Дневник баскетболиста»

«Маска»

«Звездные войны»

«Секс в большом городе»