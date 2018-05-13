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Мульткино для взрослых
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Мульткино для взрослых 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Кейт Стивенс не представляет своей жизни без анимации. Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку.
В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры».
Кейт относится к тому типу художников, которые постоянно стремятся пробовать новое и не зацикливаются на проектах одного типа. Он работает с журналами, музеями и издательствами. Его мечта — приложить руку ко всем видам художественных искусств в мире.
Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов, принцы и принцессы, которых знает «в лицо» каждый уважающий себя ребенок и взрослый. Именно они стали главными героями одного из проектов Стивенсона Disney X Movie.
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