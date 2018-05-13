Фотосессия исполнителей главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый»

Канны /Франция/, 12 мая / Синьхуа / — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа

Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа

Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа

Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа

Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа

Канны /Франция/, 12 мая /Синьхуа/ — Исполнители главных ролей в китайском фильме «Пепел — чистейший белый» /"Ash Is The Purest White"/, который представлен на 71-м Каннском кинофестивале, Чжао Тао и Ляо Фань сегодня приняли участие в совместной фотосессии. Фотографии Синьхуа