Тест: угадайте, с какой музейной картины этот ребенок

Итак, суть нового теста от «Летидора» проста: мы выбрали самые известные произведения мировой живописи, на которых изображены дети и… Спрятали от вас все полотно, оставив только фрагмент с изображением ребенка или детей. Вам остается только вспомнить или угадать художника и название картины!

Даже если вы не сильны в изобразительном искусстве, будьте внимательны: мы будем давать вам подсказки.

Ну а после прохождения теста вы можете перейти на вторую страницу и увидеть, как выглядят картины в полной версии.

Ключ к тесту

Ключ к тесту

А вот и полные версии картин из теста!

Неважно, на сколько вопросов из теста «Угадайте, с какой музейной картины этот ребенок» вы дали правильные ответы! Здесь вы можете посмотреть, как выглядят картины из нашей викторины, а также вспомнить, в каких музеях они хранятся.

«Опять двойка», Ф. П. Решетников. Государственная Третьяковская галерея. 1952

«Дети, бегущие от грозы», К. Е. Маковский. Государственная Третьяковская галерея. 1872

«Мать», К. С. Петров-Водкин. Русский музей. 1915

«Весна. В бане», А. А. Пластов. Государственная Третьяковская галерея. 1954

«Тройка» («Ученики мастеровые везут воду»), В. Г. Перов. Государственная Третьяковская галерея. 1866

Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини. К. П. Брюллов. Русский музей. Не позднее 1842

«Всадница», К. П. Брюллов. Государственная Третьяковская галерея. 1832

«Девочка с персиками», В. А. Серов. Государственная Третьяковская галерея. 1887

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Фото: открытые интернет-источники

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