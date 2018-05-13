Тест: угадайте, с какой музейной картины этот ребенок 

Итак, суть нового теста от «Летидора» проста: мы выбрали самые известные произведения мировой живописи, на которых изображены дети и… Спрятали от вас все полотно, оставив только фрагмент с изображением ребенка или детей. Вам остается только вспомнить или угадать художника и название картины!
Даже если вы не сильны в изобразительном искусстве, будьте внимательны: мы будем давать вам подсказки.
Ну а после прохождения теста вы можете перейти на вторую страницу и увидеть, как выглядят картины в полной версии.
Ключ к тесту
Ключ к тесту
А вот и полные версии картин из теста!
Неважно, на сколько вопросов из теста «Угадайте, с какой музейной картины этот ребенок» вы дали правильные ответы! Здесь вы можете посмотреть, как выглядят картины из нашей викторины, а также вспомнить, в каких музеях они хранятся.
«Опять двойка», Ф. П. Решетников. Государственная Третьяковская галерея. 1952
«Мадонна Литта», Леонардо да Винчи. Государственный Эрмитаж. 1490-1491
«Дети, бегущие от грозы», К. Е. Маковский. Государственная Третьяковская галерея. 1872
«Мать», К. С. Петров-Водкин. Русский музей. 1915
«Весна. В бане», А. А. Пластов. Государственная Третьяковская галерея. 1954
«Тройка» («Ученики мастеровые везут воду»), В. Г. Перов. Государственная Третьяковская галерея. 1866
Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини. К. П. Брюллов. Русский музей. Не позднее 1842
«Мадонна с Младенцем под яблоней», Лукас Кранах Старший. Государственный Эрмитаж. 1520-1530
«Всадница», К. П. Брюллов. Государственная Третьяковская галерея. 1832
«Девочка с персиками», В. А. Серов. Государственная Третьяковская галерея. 1887
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Фото: открытые интернет-источники
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