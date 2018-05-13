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Кто родился 13 мая
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Кто родился 13 мая 

Парламентская газета 2 часа назад
Аман Гумирович Тулеев (74 года), председатель Совета народных депутатов Кемеровской области. Более 20 лет возглавлял Кемеровскую область. Трижды, в 1997, 2001 и 2015 годах, одерживал победу на выборах губернатора области. Дважды, в 2005 и 2010 годах, утверждался парламентом региона на этом посту по представлению Президента РФ. В апреле 2018 года был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области.
Алексей Александрович Салтыков (1934-1993), кинорежиссёр. Народный артист РСФСР. Снял около 20 картин, наиболее известные из которых «Председатель» (лучший фильм года по опросу журнала «Советский экран»), «Бабье царство», «Емельян Пугачёв» и «Друг мой, Колька!».
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