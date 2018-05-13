О каких советских женщинах мечтали мужчины в СССР

Как известно, в СССР секса не было, однако были те женщины, которые становились всенародно любимыми, посмотреть на которых люди шли в кинотеатры, на чьи концерты влюбленные поклонники несли цветы.

В 1999 году газета «Комсомольская правда» назвала Элину Быстрицкую самой красивой советской актрисой ХХ века. Не станем спорить.

Она родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Решение связать жизнь с театром и кино ей пришлось отстаивать — отец не считал профессию актрисы достойным делом. По сути, на протяжении всей своей карьеры Элина Быстрицкая показывала, что не готова идти на компромиссы ни перед кем. Её чуть не выгнали из театрального института за пощечину зарвавшемуся студенту, Быстрицкая однажды осадила даже самого Михаила Шолохова

Кстати, именно Шолохов сказал свое решающее слово при выборе Быстрицкой на роль Аксиньи в «Тихом Доне».

Эта роль была четвертой киноролью Быстрицкой. Именно она сделала актрису всенародно-любимой. Предыдущая крупная роль, после которой её стали узнавать на улице была в кинокартине «Неоконченная повесть», где Быстрицкая играла в дуэте с Сергеем Бондарчуком . Отношения у них были крайне непростые и актриса даже твердо решила уйти со съемок. Режиссеру удалось уговорить актрису остаться только при условии, что её крупные планы будут сниматься отдельно от планов Бондарчука.

После «Тихого Дона» Быстрицкая стала по-настоящему знаменитой, ей писали много писем, а казаки даже предлагали назваться Аксиньей Донской.

Дебют в кино Анастасии Вертинской состоялся, когда ей было всего 15 лет. В 1961 году она снялась сразу в двух фильмах: «Алые паруса» и «Человек-амфибия».

Первый фильм за год посмотрели 23 миллиона зрителей, второй — 65 миллионов. Вертинская стала невероятно популярной.

В то время актеры ещё не могли позволить себе нанимать телохранителей и ездить на тонированных машинах, обрушившаяся на неё слава тяготила молодую актрису, но она все же решила связать свою жизнь с актерским искусством. В 1962 году Вертинская вошла в труппу Московского театра имени Пушкина, а в 1963 году поступила в «Щуку».

Затем последовала череда звездных ролей. В 1964 году вышел «Гамлет» (Офелия), в 1967 году — « Анна Каренина » (Кити Щербацкая), в 1968 — «Война и мир» (Лиза Болконская)… Отношение критиков к игре Вертинской не всегда было однозначным, но актриса бросала себе все новые вызовы, совершенствуя актерское мастерство. Анастасия Вертинская, несомненно, одна из красивейших актрис СССР. Её красота признавалась неземной, инопланетной, её назвали «русской Гретой Гарбо », Константин Райкин называл красоту Вертинской «интеллектуальной», а в прессе её называли «советской актрисой с антисоветской внешностью».

Наталья Варлей прославилась уже своей второй киноролью — «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» Нины в фильме «Кавказская пленница». Леонид Гайдай пробовал на эту роль множество актрис, но выбрал Варлей за необычное обаяние и юношескую непосредственность.

В кино Наталья Варлей попала из цирка. Она закончила цирковое училище и работала эквилибристкой в труппе цирка на Цветном бульваре.

Одно время она выступала в номере со знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым, и его приятель, режиссер Юнгвальд-Хилькевич, придя в цирк, заметил Наталью и предложил сняться в своем новом фильме «Формула радуги».

После звездной роли комсомолки Нины Наталья Варлей сыграла в 1967 году Панночку в экранизации повести Николая Гоголя «Вий». Это был первый советский фильм ужасов. В нем нету сложных спецэффектов и компьютерной графики, но это кино по-прежнему нагоняет холод, хотя красота Варлей все равно перевешивает инфернальность сюжета. По воспоминаниям, во время перерывов съемок Варлей, лежа в гробу, учила конспекты, готовясь к зачетам, так как училась в Щукинском училище, которое закончила в 1971 году.

Настоящая фамилия актрисы — Фомичева. Псевдоним ей предложил взять режиссер Эмиль Лотяну, в фильме которого («Красные поляны») она дебютировала в 1966 году. Через 10 лет Светлана Тома стала «главной цыганкой СССР», после того, как сыграла роль роковой Рады в фильме «Табор уходит в небо». На следующий день после премьеры она проснулась знаменитой.

Фильм принес актрисе международную славу, призы кинофестивалей и всенародное признание.

Красоту Томы оценили и за рубежом. В одном из интервью актриса рассказывала, что во время европейского тура с показом картины, после премьеры в Италии ей предложили поучаствовать в показе мод, она снялась для нескольких модных журналов, демонстрировала на итальянских подиумах наряды прет-а-порте и даже нижнее белье. Конечно, в Советском Союзе об этом никто не знал, но её любили и бе этого знания.

Если в России Аллу Пугачеву принято называть «примадонной», то на Западе в 1970-1980-е годы её именовали Soviet superstar. Такая слава была заслуженной. Пугачева ещё в 70-е годы многократно завоевывала гран-при международных фестивалей, ездила с гастролями в США и европейские туры. Несмотря на то, что в то время она ещё выступала с различными ВИА («Веселые ребята», «Песняры»), харизма певицы была такой, что эти коллективы воспринимались поклонниками как довесок к Алле Пугачевой.

С 1976 по 1990 годы по опросам всесоюзных музыкальных хит-парадов она признавалась лучшей певицей года.

Знали её и за границей, синглы и пластинки Пугачевой издавались Германии, Японии, Финляндии, Болгарии, Корее, Швеции и других странах, общий тираж её дисков на сегодняшний день превысил 250 миллионов экземляров.

5 марта 1979 года во всесоюзный кинопрокат вышел кинофильм «Женщина, которая поёт». Фильм собрал 54,9 млн зрителей и занял в советском кинопрокате 1979 года первое место. По результатам опроса журнала «Советский экран» Пугачева была названа «Лучшей актрисой года».

Упомянув Аллу Пугачеву, нельзя не сказать и про Софию Ротару. Это ещё одна советская Superstar, которую на Западе называли Dirigentin der UdSSR (советский дирижер).

У Софии Ротару в советское время была по-настоящему международная слава. Ещё в конце 1970-х у нее прошли оглушительные европейские гастроли в Европе, она побывала в Югославии, Румынии, ГДР, ФРГ. В одном только Западном Берлине осенью 1979 года Ротару дала 20 концертов в Мюнхене и других городах. В Западной Германии Ротару предложили выпустить диск с французскими и итальянскими песнями.

То, что Ротару исполняла песни на разных языках, нравилось не всем.

Её «делили» между собой Украина, Молдова и даже Армения. В 1991 году стала ходить шутка, что во время переговоров в Беловежской пуще был поставлен вопрос «Как будем делить Ротару?».

11 мая 1988 года Софии Ротару стала первой из советских певиц Народной артисткой СССР, опередив в этом Аллу Пугачеву на три года.

Ирина Алферова родилась в Новосибирске, после учебы в ГИТИСе её пригласили в труппы сразу нескольких театров, но одновременно режиссер Василий Ордынский предложил актрисе роль в своей картине «Хождение по мукам», но с условием, что во время работы над фильмом она не будет работать в театре. Алферова вызов приняла и не ошиблась — фильм принес ей любовь зрителей.

Роль Даши в этой киноэпопее считается одной из лучших ролей актрисы.

Всенародное признание пришло к Алферовой после исполнения роли Констанции в «Трех мушкетерах». В 1976 году Алферову пригласили в Ленком, и хотя больших ролей ей не давали, в театре она познакомилась с Александром Абдуловым. Алферову и Абдулова называли самой красивой парой СССР.

В конце эпохи Советского Союза на экраны стали выходить фильмы, которые сложно было представить на экранах ещё десятилетие назад. В 1988 году вышел фильм «Маленькая Вера», в 1989 году — «Интердевочка», в 1990 году — «Сто дней до приказа». Каждый из этих фильмов открывал советскому зрителю новых секс-символов (в те годы это слово уже стали использовать): Наталью Негоду Елену Яковлеву , Елену Кондулайнен.

Кондулайнен стала секс-символом после фильма «Сто дней до приказа». Этот фильм, отражающий тему дедовщины в армии, был авторским и не имел большого успеха как кинопродукт, но в нем были достаточно откровенные сцены. Конделайнен стала звездой, а в последующие годы старательно поддерживала свой статус, эпатируя обественность откровенными выходками.