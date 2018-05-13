Лео-80М

«Лео-80» — это реальная история возвращения в дикую природу раненого дальневосточного леопарда.

Летом 2015-го хищник, которого позже назовут Лео, оказался в одном из капканов браконьеров. Животное находят российские пограничники на границе с Китаем. Ситуация неоднозначная: хищника нужно спасать, а если спасти — как животное сможет жить и охотиться с повреждённой лапой?

Фильм рассказывает о всех этапах ретроиндукции молодого леопарда в дикую природу: с момента операции до реабилитации — хищник заново учится охотиться.

Вопрос лишь в том, сможет ли он вернуться в привычную для себя среду обитания? Узнать о об этом вы сможете, посмотрев фильм «Лео-80. История одного леопарда». Приятного просмотра!