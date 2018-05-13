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Лео-80М
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Лео-80М 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
«Лео-80» — это реальная история возвращения в дикую природу раненого дальневосточного леопарда.
Летом 2015-го хищник, которого позже назовут Лео, оказался в одном из капканов браконьеров. Животное находят российские пограничники на границе с Китаем. Ситуация неоднозначная: хищника нужно спасать, а если спасти — как животное сможет жить и охотиться с повреждённой лапой?
Фильм рассказывает о всех этапах ретроиндукции молодого леопарда в дикую природу: с момента операции до реабилитации — хищник заново учится охотиться.
Вопрос лишь в том, сможет ли он вернуться в привычную для себя среду обитания? Узнать о об этом вы сможете, посмотрев фильм «Лео-80. История одного леопарда». Приятного просмотра!
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