Картины Годара и Павликовского обогнали «Лето» на Каннском фестивале

Новый фильм 87-летнего французского режиссера Жан-Люка Годара занял первое место рейтинга кинокритиков в Каннах.

Как передает журнал Screen, в воскресенье, 13 мая, новый фильм французского режиссера Жан-Люка Годара «Образ и речь», получив оценку 3 из 5, занял первую строчку в рейтинге кинокритиков на Каннском кинофестивале.

Уточняется, что новая картина француза представляет собой нарезку из кадров предыдущих его фильмов на тему войны, смерти и революции.

При этом, по данным «Интерфакса» , журналисты прохладно отреагировали на премьеру ленты, которая состоялась 11 мая: во время показа зал покинули порядка 30 кинокритиков, а на финальных титрах зрители вяло аплодировали мэтру французского кинематографа.

Вторую строчку рейтинга к воскресенью заняла еще одна лента о войне и ностальгии — картина Павла Павликовского «Холодна война», рассказывающая историю любви певицы и дирижёра в период противостояния США и СССР.