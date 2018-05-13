Картины Годара и Павликовского обогнали «Лето» на Каннском фестивале 

Новый фильм 87-летнего французского режиссера Жан-Люка Годара занял первое место рейтинга кинокритиков в Каннах.
Как передает журнал Screen, в воскресенье, 13 мая, новый фильм французского режиссера Жан-Люка Годара «Образ и речь», получив оценку 3 из 5, занял первую строчку в рейтинге кинокритиков на Каннском кинофестивале.
Уточняется, что новая картина француза представляет собой нарезку из кадров предыдущих его фильмов на тему войны, смерти и революции.
При этом, по данным «Интерфакса», журналисты прохладно отреагировали на премьеру ленты, которая состоялась 11 мая: во время показа зал покинули порядка 30 кинокритиков, а на финальных титрах зрители вяло аплодировали мэтру французского кинематографа.
Вторую строчку рейтинга к воскресенью заняла еще одна лента о войне и ностальгии — картина Павла Павликовского «Холодна война», рассказывающая историю любви певицы и дирижёра в период противостояния США и СССР.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что на четвертый день Каннского кинофестиваля лидирующую позицию в топе критиков занимал фильм Кирилла Серебренникова «Лето» с оценкой 2,4 балла. Однако теперь картина российского режиссера, до сих пор находящегося под домашним арестом, опустилась до третьей строчки рейтинга.