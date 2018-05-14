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Серебренников уступил Годару в рейтинге каннских кинокритиков
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Серебренников уступил Годару в рейтинге каннских кинокритиков 

Газета.Ru 20 минут назад
Фильм французского режиссера Жан-Люка Годара «Образ и речь» ("Фотокнига") получил высочайшую оценку критиков среди показанных в основном конкурсе фестиваля фильмов — 3 балла из 4, сообщает РИА «Новости».
Новая картина классика французского кинематографа состоит из фрагментов разных фильмов, в том числе и российского производства.
На втором месте новые ленты Павла Павликовского «Холодная война» (Польша) и Цзя Чжанкэ «Пепел — самый чистый белый» (Китай). У них по 2,9 балла. На третьем месте рейтинга иранский фильм Джафара Панахи «Три лица» с 2,6 балла.
"Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова расположилось на втором месте с 2,4 балла, мелодрама француза Кристофа Оноре «Прости, ангел» заняла пятую позицию с 2,3 балла.
На шестом месте сразу два фильма: «Все знают» иранца Асгара Фархади и «Судный день» американца египетского происхождения А. Б. Шоки. Последнее седьмое место сейчас занимает военная драма «Девушки солнца» Евы Хуссон (Франция).
Всего в основном конкурсе Каннского фестиваля 2018 года покажут 21 картину.
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