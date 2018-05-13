Кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» прошел в Шатуре

Кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» в подмосковной Шатуре является благотворительной акцией — вход для зрителей на все сеансы и мероприятия осуществлялся по пригласительным билетам. В течение дня гостям показывали фильмы и мультфильмы, которые в разные годы стали победителями фестиваля.

В расписании кинотеатра только доброе кино. Благотворительный кинофорум, который славится именно семейными просмотрами прошел в раз. Идея показывать такие фильмы возникла у представителей Русской православной церкви , инициативу поддержало государство.

Мы собираем доброе кино. Как пример — с экрана доброе кино от слова добродетель. Добродетель любви к родине, добродетель уважения к старшим, добродетель дружбы — именно вот такие нравственные качества, которые нам демонстрируют герои фильмов

— Наталья Красавина, руководитель проекта международного благотворительного фестиваля «Свет лучезарного ангела».

Один из таких фильмов — лента «Ближе, чем кажется». Эта история о силе мечты в прошлом году стала победителем фестиваля в номинации «Игровое короткометражное кино».

6-летний

Коля приезжает на конкурс скрипачей в столицу и сбегает от педагога, чтобы встретиться с отцом, которого никогда не видел. Актера на главную роль режиссер Наталья Беляускене искала долго. В итоге ее обаял Данила Зотов. Ради него Наталья переделала сценарий.

Россия стала лидером среди кинорынков Европы

Дети не только смотрели фильмы, участвовали в конкурсах,

мастер-классах, творческих встречах. А художник-мультипликатор

Владимир Янушевич рассказал им о том, что такое сценарий, чем занимается оператор, и как написать сюжет. Чтобы снять игрушечную историю нужно совсем немного: смартфон, настольная лампа и фантазия. Оживить можно любые фигуры из картона, пластилина или лего.

Первый такой кинофестиваль был организован в Москве в 2005 году. Сейчас доброе кино бесплатно показывают в городах России. Следующий кинофестиваль станет юбилейным —

по счету. Он традиционно пройдет в ноябре в дни осенних каникул.

В парках Подмосковья 18 мая стартует новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр». Организаторами проекта являются Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».