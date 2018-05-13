С полуслова: лучшие актерские дуэты в кино

Чтобы кино стало шедевром, нужен огромный бюджет, модный режиссер и яркие спецэффекты? Как бы не так! Есть картины, к которым успех пришел благодаря сыгранности актеров или их гармоничному союзу. Настолько гармоничному, что, кажется, такие тандемы живут отдельно от своих фильмов. Самые знаковые дуэты отечественного кинематографа — в репортаже телеканала «МИР 24».

На пятом месте нашего рейтинга лучших актерских дуэтов Георгий Юматов Василий Лановой . В 1971 году им достались главные роли в фильме «Офицеры», где они сыграли двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Варавву. Вместе они проходят Гражданскую войну и Вторую мировую, поднимаются в званиях, защищают родину и семью. Юматов и Лановой, как и их герои, принадлежат одному поколению. Поэтому их союз стал таким гармоничным и любимым миллионами зрителей. На четвертой строчке нашего рейтинга — Владимир Высоцкий и Владимир Конкин . Их дуэт сложился в знаменитом детективе «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий сыграл опытного оперативника Глеба Жеглова , а Конкин — бывшего фронтовика Владимира Шарапова . Два товарища дополняют друг друга и сообща борются с бандой «Черная кошка». Дуэт Высоцкого и Конкина оказался настолько удачным, что их герои стали символами уголовного розыска для всей страны. В честь Жеглова и Шарапова даже установили памятники. Легендарных сыщиков можно встретить в Волгограде и Москве, на Петровке, 38.

На третьем месте нашего рейтинга — самые известные киношные братья — Сергей Бодров Виктор Сухоруков . Их герои — Данила и Виктор Багровы из культового фильма «Брат», где старший из них погряз в бандитском болоте, а младший борется за честь и справедливость.

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Искренность Бодрова и профессионализм Сухорукова сделали свое дело. Актеры настолько убедительно сыграли близких родственников, что их тандем продолжил жить и во второй части боевика. Да и в реальной жизни их считали не просто коллегами, а настоящими друзьями.

В дружбу переросли и совместные съемки Василия Ливанова Виталия Соломина . Они на втором месте нашего рейтинга. Актеры настолько «спелись» в работе над фильмом о Шерлоке Холмсе, что их признали самой лучшим дуэтом этих героев из всех существующих в кино. Причем признал не только российский зритель, но и сами англичане. Идеальное попадание в образы и душевная теплота актеров — главный секрет успеха этого дуэта. Дуэта, в котором нет лидера, но есть джентльмены. На первом месте нашего рейтинга — Анатолий Папанов Андрей Миронов . Актеры сыграли вместе в нескольких картинах. Впервые этот дуэт появился в фильме «Берегись автомобиля». Миронов мелкий жулик Дима Семицветов, Папанов его тесть Семен Васильевич, постоянно пугающий зятя казарменным юмором. Дальше больше. В «Бриллиантовой руке» Папанов и Миронов стали коллегами по преступному бизнесу. Персонажи Лёлика и Геннадия Козодоева настолько полюбились зрителю, что комедию быстро «растащили» на цитаты. Что уж говорить о легендарных «12 стульях», где Миронов и Папанов предстали в образах искрометного Остапа Бендера и нелепого Кисы Воробьянинова. Вот такой он — всегда разный, но, пожалуй, самый любимый дуэт отечественного кино.

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