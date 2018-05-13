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В Барнауле покажут фильм-антидепрессант «Про рок»
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В Барнауле покажут фильм-антидепрессант «Про рок» 

Ревизор.ru 42 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Режиссером фильма выступил Евгений Григорьев, который в 2011 году собрал на кинопробах экспертов музыкальной индустрии — Владимира Шахрина ("ЧАЙФ"), Сергея Бобунца ("Смысловые Галлюцинации"), Александра Пантыкина ("Урфин Джюс"), Михаила Симакова ("Апрельский марш") и программного директора радиостанции «НАШЕ Радио» Алексея Глазатова. Фильм рассказывает о трех лидерах рок-групп, которые идут к своей мечте, несмотря на проблемы. Картина становилась победителем кинофестивалей «Движение-2017» и «Окно в Европу». Также лента — лауреат других премий.
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