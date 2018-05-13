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Эзра Миллер и Бен Кингсли сыграют Сальвадора Дали
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Эзра Миллер и Бен Кингсли сыграют Сальвадора Дали 

Киноафиша 38 минут назад
Фото: Киноафиша
Эзра Миллер и Бен Кингсли примерят на себя роль молодого и пожилого художника Сальвадора Дали в новой картине режиссера «Американского психопата» Мэри Хэррон. Фильм «Земля Дали» расскажет о жизни одного из самых необычных художников в мире и сосредоточится на событиях, которые произошли в 1973 году в Нью-Йорке и Испании.
Главным героем картины станет парень по имени Джеймс (его сыграет Фрэнк Диллэйн), который работает в картинной галерее и готовится к масштабной выставке работ Дали. Он намеревается втереться в доверие к художнику и выведать у него все секреты, однако вместо этого попадает в круговорот событий, вечеринок и различных безумств, сопровождавших жизнь Дали.
Эзра Миллер появится в фильме в роли молодого Сальвадора во флэшбеках, а Бен Кингли перевоплотится уже в зрелого мастера. В фильме также снимается Лесли Мэнвилл, она сыграет Галу, а также Тим Рот.
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