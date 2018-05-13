Российское кино покоряет Канны 

Однажды на каком-то дружеском застолье режиссер Сергей Соловьев вспомнил, как на съемках своего фильма «Асса», он, «как идиот», вместе со всей съемочной группой под финальную песню Виктора Цоя скандировал: «Перемен, мы ждем перемен!»
Десятилетия спустя, когда в стране коренным образом все переменилось, он, наконец, догадался спросил себя: «А что же я не задал себе вопрос в те годы, каких именно перемен я жду?»
История эта припомнилась, потому что стартовавший на днях 71-й Каннский кинофестиваль — один из самых отлаженных в киномире — живет сегодня под страхом этих самых перемен. Которые пообещал президент фестиваля Пьер Лескюр, заявивший, что после юбилейного 70-го Канны откроют новый период своей истории. Ну, а еще Соловьева я припомнила, конечно же, потому что в основном конкурсе есть фильм нашего Кирилла Серебренникова «Лето» о судьбе молодого Виктора Цоя…
Что ж, перемены и вправду не заставили себя ждать: в первые же дни работы Каннского феста обнаружилось, что в конкурсной программе половину картин составляют никому не известные имена в кинематографии, зато многие горячо ожидавшиеся ленты увенчанных каннскими призами мастеров в эти программы вообще не попали. Тяжелые предчувствия облеклись в еще более ощутимую форму, когда зрители увидели фильм открытия. Им стала испанская картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади, сценарий которой, как написал один известный кинокритик, «скорее подходил бы для египетского „мыла“, чем для серьезного каннского смотра». На ремарку критика можно было бы и прикрыть глаза, но неоднократно вспыхивающий в зале по ходу драмы хохот вместо ожидаемых рыданий свидетельствовал: критик против истины не погрешил.
Но нет худа без добра: в этих переменах нашлось достойное место российскому кино. Приятно, что в жюри основного конкурса, вошел наш Андрей Звягинцев (все картины которого кроме первой, замеченной Венецией, прогремели именно в Каннах). А в жюри параллельного, второго по значимости конкурса «Особый взгляд» вошел второй наш соотечественник — Кантемир Балагов, поразивший в прошлом году Канны картиной «Теснота».
В этом году в основном конкурсе смотра среди 21 ленты из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции, есть сразу два российских фильма: уже упомянутое «Лето» Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого о киргизской женщине, бросившей в Москве своего новорожденного ребенка. Режиссер этот, кстати сказать, 10 лет назад успешно участвовал в Каннском фестивале с фильмом «Тюльпан» и получил главный приз программы «Особый взгляд».
Нынешний «Особый взгляд» открылся 9 мая фильмом Сергея Лозницы «Донбасс», в котором снимались актеры екатеринбургского «Коляда-театра». Еще один фильм из России участвует в программе киношкол Cinefondation: это получасовая картина выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина «Календарь». На фестивальной арене Игорь Поплаухин не новичок: участвовал в смотрах Ханты-Мансийска, «Сталкера» и «Святой Анны». Афишу «Каннских классиков» украшает российская — отреставрированная киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир», которую представит лично генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.