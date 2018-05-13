Российское кино покоряет Канны

Однажды на каком-то дружеском застолье режиссер Сергей Соловьев вспомнил, как на съемках своего фильма «Асса», он, «как идиот», вместе со всей съемочной группой под финальную песню Виктора Цоя скандировал: «Перемен, мы ждем перемен!»

Десятилетия спустя, когда в стране коренным образом все переменилось, он, наконец, догадался спросил себя: «А что же я не задал себе вопрос в те годы, каких именно перемен я жду?»

История эта припомнилась, потому что стартовавший на днях 71-й Каннский кинофестиваль — один из самых отлаженных в киномире — живет сегодня под страхом этих самых перемен. Которые пообещал президент фестиваля Пьер Лескюр, заявивший, что после юбилейного 70-го Канны откроют новый период своей истории. Ну, а еще Соловьева я припомнила, конечно же, потому что в основном конкурсе есть фильм нашего Кирилла Серебренникова «Лето» о судьбе молодого Виктора Цоя…

Что ж, перемены и вправду не заставили себя ждать: в первые же дни работы Каннского феста обнаружилось, что в конкурсной программе половину картин составляют никому не известные имена в кинематографии, зато многие горячо ожидавшиеся ленты увенчанных каннскими призами мастеров в эти программы вообще не попали. Тяжелые предчувствия облеклись в еще более ощутимую форму, когда зрители увидели фильм открытия. Им стала испанская картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади , сценарий которой, как написал один известный кинокритик, «скорее подходил бы для египетского „мыла“, чем для серьезного каннского смотра». На ремарку критика можно было бы и прикрыть глаза, но неоднократно вспыхивающий в зале по ходу драмы хохот вместо ожидаемых рыданий свидетельствовал: критик против истины не погрешил.

Но нет худа без добра: в этих переменах нашлось достойное место российскому кино. Приятно, что в жюри основного конкурса, вошел наш Андрей Звягинцев (все картины которого кроме первой, замеченной Венецией, прогремели именно в Каннах). А в жюри параллельного, второго по значимости конкурса «Особый взгляд» вошел второй наш соотечественник — Кантемир Балагов , поразивший в прошлом году Канны картиной «Теснота».

В этом году в основном конкурсе смотра среди 21 ленты из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции, есть сразу два российских фильма: уже упомянутое «Лето» Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого о киргизской женщине, бросившей в Москве своего новорожденного ребенка. Режиссер этот, кстати сказать, 10 лет назад успешно участвовал в Каннском фестивале с фильмом «Тюльпан» и получил главный приз программы «Особый взгляд».